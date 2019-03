Québec finance 3 projets pour lutter contre l'intimidation en Outaouais

Soccer Outaouais fera ainsi de la sensibilisation contre l'intimidation et le harcèlement envers les arbitres, le CPE Trois petits points soutiendra l'estime et l'affirmation de soi des tout-petits et l'organisme Enfants de l'espoir de Hull formera de jeunes mentors engagés contre l'intimidation.

Il est important pour nous d'appuyer des initiatives locales qui émanent d'organismes bien au fait des besoins et des réalités de leur communauté , a indiqué par communiqué Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

Ce soutien financier provient du programme Ensemble contre l'intimidation, destiné à des organismes à but non lucratif. En tout, 64 nouveaux projets au Québec recevront 2 millions de dollars.