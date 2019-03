La conversation Wilson-Raybould-Wernick du 19 décembre 2018

Greffier (G) : Allô.

Jody Wilson-Raybould (JWR) : Bonjour Michael, c’est Jody.

G : Bonjour, désolé pour les appels manqués.

JWR : Ce n’est rien.

G : Euh... Je n’appelais pas pour parler de directives sur le contentieux. Je veux parler de l’autre gros dossier – l’accord de poursuite différée pour SNC[-Lavalin] et tout le reste… Je voulais faire le point sur ce que sait le premier ministre. Selon les renseignements obtenus par différentes sources, l’entreprise s’approche sérieusement du point de non-retour. Le conseil d’administration a fait appel à des consultants pour connaître ses options, qui seraient de vendre, de s’installer ailleurs… bref, plusieurs options sont sur la table.

JWR : Oui.

G : On dirait bien que c’est sérieux; ce n’est pas de la frime. Euh… après Oshawa et avec ce qui se passe à Calgary et tout cela, vous comprendrez que la perte d’une entreprise de renom et la perte d’emplois que cela suppose, c’est quelque chose qui suscite pas mal d’inquiétudes. Le premier ministre veut donc pouvoir dire qu’il a tenté par tous les moyens légaux possibles de tuer le problème dans l’œuf. Il est vraiment déterminé à régler la chose, mais il veut comprendre pourquoi on refuse de recourir à un APD [Accord de poursuite différée], un outil prévu par le Parlement. Je pense qu’il va vouloir parvenir à ses fins d’une façon ou d’une autre. Alors, oui, c’est son état d’esprit actuel, et je voulais vous mettre au courant.

JWR : Je vois.

G : Alors, je ne sais pas s’il va vous appeler directement, c’est possible et euh… il est prêt à le faire. Mais je pense qu’il veut aller chercher un avis extérieur, parce qu’il ne veut pas passer par des moyens illégitimes ou inappropriés… Mais selon lui, il est toujours possible de conclure un APD, et des instruments s’offrent à vous – nous en avons déjà parlé – pour demander des explications à la DPP [Directrice des poursuites pénales] ou même prendre en charge la poursuite. À ce stade-ci, il veut comprendre les raisons pour lesquelles la voie de l’APD a été écartée. Il aimerait donc solliciter les conseils de quelqu’un comme Bev McLachlin, pour lui ou pour vous, si vous voulez vous assurer de faire les choses dans les règles de l’art…

JWR : Je suis convaincue à 100 % que je n’ai rien fait d’inapproprié.

G : Non, bien sûr, mais peut-être que vous le seriez moins si vous décidiez d’appliquer l’un ou l’autre des outils prévus par la loi… Je crois qu’il veut que le gouvernement fasse tout en son pouvoir pour éviter la perte de 9000 emplois… et d’une entreprise canadienne de renom.

JWR : Oui, bon… encore une fois, je suis convaincue de ma décision, et ma position n’a pas changé à l’égard de SNC et de l’APD. On parle ici du principe constitutionnel de l’indépendance judiciaire. Michael, je dois dire que cette conversation, et les précédentes que j’ai eues avec le premier ministre et bien d’autres à ce sujet, sont absolument inappropriées et que cela constitue de l’ingérence politique. Et je… le premier ministre peut évidemment parler à qui il veut, mais j’essaie seulement de le protéger. Je pourrais discuter avec Beverley McLachlin... je peux l’appeler immédiatement… Tout ce que j’essaie de faire, c’est de vous aviser le plus clairement et strictement possible que les décisions prises par la procureure indépendante lui appartiennent. Nous lui avons donné, à elle et à l’institution, des outils supplémentaires. J’ai cependant fait valoir explicitement au cabinet et ailleurs que l’utilisation de ces outils est à la discrétion de la procureure. Tout le monde était pour ce principe et pour l’idée que rien ne garantissait le recours à un APD dans cette affaire ou tout autre dossier. Nous nous aventurons sur un terrain glissant, ici… Et je vais me faire claire encore une fois : je me dois d’être impartiale et indépendante, sans motivation partisane ou politique, et il en va de même pour la DPP. Ce ne serait manifestement pas le cas ici. Je suis en fait mal à l’aise d’avoir cette conversation, même si je suis heureuse de vous parler. Je vais appeler Beverley McLachlin... Je ne peux pas imaginer comment elle arriverait à justifier, de quelque manière que ce soit, de faire ingérence dans le travail de la procureure indépendante.

G : D’accord, mais je pense que c’est là que le dialogue de sourds commence. Il est d’avis qu’il ne s’agit pas d’ingérence – et je suis d’accord avec lui, même si ce n’est pas moi l’avocat dans tout cela, je laisse cela à Elder et les autres –, puisque les dispositions de la loi vous autorisent à poser des questions à la DPP. C’est ce que la loi prévoit, alors il ne s’agit pas d’ingérence...

JWR : Mais je devrais émettre une directive et la publier dans la Gazette...

G : Oui.

JWR : Pour lui avoir parlé plusieurs fois à propos de la directive sur le VIH que j’ai émise, je sais que la procureure – la directrice – est très à cheval sur les principes. Si cela se retrouve dans la Gazette, et ce sera le cas… et je comprends la volonté de sauver des emplois, c’est ce que nous voulons tous, mais là n’est pas la question. Il s’agit de protéger l’intégrité du premier ministre, car si je devais intervenir, ce serait de l’ingérence; et personne ne pourrait interpréter la chose autrement. La façon dont je m’y prendrais importe peu. Je serais la risée… mais là n’est pas le problème. Le problème est la réputation du gouvernement au bout du compte. Il n’est pas question des emplois… Je sais que ces emplois sont importants, et je ne veux pas qu’on pense que je m’en fiche, mais je tiens à protéger l’intégrité du gouvernement. Même si la loi me permet d’émettre une directive… euh… cela me paraît encore irrespectueux pour moi de le faire. De un, cela n’a jamais été fait, et de deux, cela aurait tout l’air d’une ingérence politique de la part du premier ministre, de votre part et de la part de tous ceux qui ont fait pression sur moi dans ce dossier.

G : Bien… euh…

JWR : Je ne suis pas du tout à l’aise d’avoir cette conversation, parce qu’elle est déplacée. Évidemment, le premier ministre peut m’appeler… et je le répète, je vais appeler Beverley McLachlin pour en discuter avec elle.

G : Bien… évidemment, cela n’a jamais été fait avant parce que le Parlement a créé l’instrument il y a un an à peine…

JWR : Non, non, non… cet instrument a été… vous voulez parler de la directive – émettre une directive à l’égard d’une poursuite donnée, cela n’a jamais été fait. Je ne vous apprends probablement rien, mais Harper a adopté cette loi il y a 10 ans. La directive, ou l’APD, est un instrument jusqu’ici inédit, puisqu’il a été inscrit au Code criminel en septembre. Alors, oui, ce serait une première. La procureure m’a envoyé un avis en vertu de l’article 13 — vous m’avez dit n’avoir rien vu de tel auparavant –, et le Cabinet du premier ministre en a une copie. Elle y explique les raisons pour lesquelles elle a choisi de procéder de cette façon. Et à moins qu’elle se fonde sur des raisons outrancières, nous devons et je dois respecter sa décision, reconnaissant que c’est selon toute vraisemblance le premier cas du genre. Je suis persuadée qu’elle a bien pesé sa décision de ne pas négocier d’APD dans cette affaire. Et elle a expliqué ses raisons.

G : Et quand vous a-t-elle transmis cet avis?

JWR : Elle l’a émis en septembre, alors que j’étais en Australie pour le Groupe des cinq… puis tout le reste a déboulé… j’ai la chronologie d’absolument toutes les conversations et j’ai noté tout ce que tout le monde m’a dit à ce sujet, alors… Bon, en tout cas. Ça m’étonne que nous ayons encore cette conversation, et je veux préciser que je ne suis pas du tout à l’aise d’y prendre part.

G : D’accord, je comprends. Mais que ce soit clair : il ne veut pas que vous brisiez les règles ni que vous fassiez ingérence. Il vous demande d’utiliser tous les outils légaux qui sont à votre disposition…

JWR : Je sais que la loi sur le DPP prévoit un outil à cette fin. Mais je ne crois pas qu’il soit approprié de l’utiliser dans ce cas-ci.

G : Bon, très bien… c’est clair. Euh… il y tient beaucoup, alors…

JWR : Comprend-t-il la gravité potentielle de tout cela? Il ne s’agit pas de sauver des emplois, il s’agit de faire ingérence dans les affaires d’une de nos institutions fondamentales… cela revient à violer le principe constitutionnel de l’indépendance judiciaire.

G : Eh bien, je ne pense pas qu’il voit les choses de cette façon…

JWR : Personne ne lui a expliqué les choses de cette façon, Michael. C’est comme…On peut parler de l’affaire Norman à la Chambre des communes, d’extradition et de la primauté du droit… les deux dossiers se rejoignent, au fond. Il est question du principe ou de l’intégrité de nos agissements et de l’utilisation que nous faisons des outils à notre disposition, de ce que nous devrions faire et ne pas faire. Encore là… je ne sais pas…

G : Okay, alors je suis — Je respecte ton opinion... je crois juste...

JWR : Tu sais quoi — J’espère que tu la respectes, parce que je pense que personne d’autre ne la respecte... La discussion que Gerry et Katie ont eue avec ma chef de cabinet et moi lui ont fait dire — elle a noté par écrit ce qui s’est dit — qu’ils ne veulent plus entendre parler des aspects juridiques — mais qu’ils veulent parler des emplois, ce qui est tout à fait inapproprié.

G : Okay, eh bien, je…

JWR : Okay, je comprends… je comprends tout.

G : Okay, mais tu n’es pas seulement procureure générale, tu es aussi ministre de la Justice dans un Cabinet et... dans le contexte dans lequel tu exerces tes fonctions et tes responsabilités… je ne vois rien d’inapproprié ici, mais... euh... je veux dire... tu as raison... et le PM... c’est un dialogue de sourds... je pense que la façon dont il voit les choses et ce qu’on lui conseille, c’est qu’il y a encore des choses que tu peux faire qui ne sont pas de l’ingérence et qui sont même très légales...

JWR : Ce n’est pas qu’elles ne sont pas légales… la perception et ce qui se passera, c’est que ce sera perçu comme de l’ingérence politique depuis le premier jour, quand les gens se demandaient pourquoi nous allions conclure un APD ou mettre un régime d’APD en place… Tout le monde sait que c’était parce qu’il s’agissait de SNC, que ce soit vrai ou non, c’est ce que les gens penseront.

G : C’est pourtant un outil utilisé dans beaucoup d’autres pays...

JWR : C’est vrai

G : ... à ce genre de fins et surtout s’il y a eu des changements dans la propriété ou la direction de l’entreprise poursuivie... c’est un outil de politique publique.

JWR : C’est vrai, mais dans les MC [mémoires en comité] que nous avons présentés et dans la loi que nous avons modifiée, nous avons donné au directeur des poursuites pénales le pouvoir discrétionnaire de conclure un APD et au juge, de surveiller le régime. Dans aucun cas, que ce soit dans celui-ci ou dans ceux qui viendront plus tard, rien ne garantit qu’ils concluront un APD ou qu’ils estimeront qu’il est approprié de le faire. C’est là-dessus que portait notre décision lorsque nous avons délibérément décidé, en tant que Cabinet, d’aller de l’avant avec ce processus et lorsque j’ai modifié la loi.

G : Dans ce cas, est-ce que quelqu’un peut parler à Kathleen au sujet du contexte ou lui demander d’expliquer pourquoi elle… ou j’imagine que l’entreprise lui a parlé directement…

JWR : Oui, l’entreprise lui a parlé directement… mais Michael, il y a eu une enquête préliminaire — je cherche d’ailleurs encore à obtenir des précisions au sujet de cette enquête. C’est comme pour la suggestion que j’ai faite il y a très longtemps et dont Gerry t’a parlé à Montréal… personne de la compagnie ne m’a jamais parlé ou envoyé une lettre pour me faire part de leurs préoccupations — s’ils l’avaient fait, j’aurais fait que ce j’aurais cru approprié de faire, soit envoyer la lettre à la DPP.

G : Je crois toutefois qu’ils sont intervenus directement auprès du procureur... et qu’ils ont essayé de lui présenter l’argument de l’intérêt public, etc., etc. Mais ils donnaient l’impression qu’on ne les écoute pas...

JWR : p...

G : Très bien… euh… eh bien, je vais devoir lui faire un compte rendu avant qu’il quitte… il est très décidé à ce sujet… je suis un peu inquiet...

JWR : À propos de quoi?

G : Eh bien, ce n’est pas une bonne chose que le premier ministre et sa procureure générale soient à couteaux tirés.

JWR : J’ai l’impression de lui donner les meilleurs conseils possible, mais s’il n’en veut pas, c’est son droit de faire ce qu’il veut… Mais j’essaie de protéger le premier ministre contre l’ingérence politique ou l’ingérence politique perçue ou autre.

G : Très bien, je comprends que… mais il n’a pas le pouvoir de faire ce qu’il veut… les outils sont tous entre tes mains, donc…

JWR : ... Okay, donc… donc je pense au Massacre du samedi soir. Michael, pour être honnête avec toi, ma situation est difficile — je ne m’en réjouis pas —, mais je suis convaincue d’avoir donné les meilleurs conseils possible au premier ministre pour le protéger et pour protéger le principe constitutionnel de l’indépendance des fonctions en matière de poursuites.

G : Okay... très bien, mais... j’ai peur qu’il y ait un conflit, parce qu’il est très ferme à ce sujet… je l’ai vu il y a quelques heures, et c’est quelque chose de très important pour lui… Okay...euh… il n’y a pas grand-chose d’autre que nous pouvons aborder pour le moment… euh… je comprends ton point de vue… euh… la réponse de Kathleen sur l’article 13… tu dis qu’Elder l’a ou en avait une version?

JWR : Le Cabinet du premier ministre l’a depuis septembre, depuis que je l’ai.

G : Depuis septembre… okay, c’est important. C’est nouveau pour moi… okay. Très bien… euh…

JWR : Ils te diront qu’ils n’en ont pas reçu de copie… C’est ce qu’Elder et Mathieu m’ont dit lorsqu’ils sont venus à mon bureau… euh… mais nous avons des preuves, sous forme de courriels et autres, qui montrent où elle a été fournie… donc ils l’ont… ils l’ont peut-être égarée. Je peux la leur renvoyer, mais je sais que Jessica leur a demandé l’autre jour, alors qu’elle était au bureau du CPM [cabinet du premier ministre]…

G : Et qu’est-ce qu’ils lui ont dit… qu’ils ne l’avaient pas ou qu’ils ne l’avaient jamais vue…?

JWR : Il faudrait que je me renseigne pour te dire exactement ce qu’ils ont dit. Je lui demanderai.

G : Si tu veux mon avis, Jessica devrait l’envoyer à Elder pour qu’on soit « triplement » sûr qu’ils l’ont.

JWR : Okay, je lui demanderai de le faire tout de suite.

G : Très bien, merci de m’avoir appelé.

JWR : Merci.

G : Merci de m’avoir rappelé aussi vite.

JWR : Sans problème.

G : Okay, il sera encore ici demain, alors… (inaudible)

JWR : J’attends qu’on m’assène le dernier… que le reste suive… je ne me fais aucune illusion sur la façon dont le premier ministre obtient ce qu’il veut… je fais juste le meilleur travail que je peux…

G : Okay, très bien.

JWR : Okay.