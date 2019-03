Le fédéral aide les hélicoptères STARS à faire peau neuve

Le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, en a fait l’annonce vendredi matin.

Présentement, le service Shock Trauma Air Rescue Service (STARS) compte neuf hélicoptères. L'argent du fédéral permettra d'en remplacer cinq, ce qui fait partie d'un plan de renouvellement de la flotte, le premier en 34 ans.

Trois de ces appareils ont déjà été commandés. Deux iront à Calgary et le troisième à Saskatoon.

« Les nouveaux hélicoptères seront plus grands et permettront de mieux traiter les patients », explique l'ambulancier Justin Mazzolini. « Ils seront équipés des dernières technologies et consommeront moins de carburant ».

C'est un investissement pour sauver des vies. Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre

40 000 opérations

« Si je suis encore vivant aujourd’hui, c’est grâce à cet hélicoptère », avance Brian Smith, présent pendant l'annonce ce vendredi. Il a été sauvé par une équipe de STARS il y a 15 ans, après un accident de parachute.

Brian Smith a eu la vie sauve grâce à STARS. Photo : CBC / Nathan Gross

À la mi-mars, c’est le gouvernement provincial qui avait annoncé le financement d'un appareil de 13 millions de dollars pour STARS.

Ces ambulances des airs ont réalisé plus de 1400 missions en Alberta l’année dernière et ont effectué 40 000 opérations de sauvetage dans l'Ouest canadien depuis leur création en 1985.

Avec les informations de Nafi Alibert.