Trois générations à faire les sucres

Pour Robert Perreault, l'appel était plus fort que tout. « Le printemps, c'est comme une maladie : faut aller dans le bois! Quand tu as toujours vécu ça, c'est un besoin. C'est dans mes gênes! », dit-il.

Ce producteur agricole de Saint-Alexis, dans Lanaudière, a fait de la production acéricole son projet de retraite. Avec ses 2000 érables entaillés, il produit du sirop qu'il revend sur le marché.

Chez les Perreault, la passion pour la production de sirop d'érable se transmet depuis trois générations. C'est donc pour perpétuer la tradition que Robert Perreault a choisi de s'équiper à neuf et de construire sur les ruines de la cabane à sucre familiale, endommagée par le temps.

La cabane datait peut-être des années 1930. Il y avait des gravures, dans le temps des mononcles et des grands-parents, dans les années 1930, gravées dans le bois. Telle date, telle année. Mais là, la façon que je suis réorganisé, on tourne la page.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les cabanes à sucre ont bien changé avec le temps. Robert Perreault se rappelle que ses ancêtres travaillaient d'arrache-pied pour récolter l'eau d'érable à la chaudière, pour la bouillir. Aujourd'hui, l'eau d'érable est normalement recueillie grâce à un ensemble de tuyaux reliés aux érables, connectés à des capteurs informatiques. Ceux-ci permettent à Robert Perreault d'être informé, sur son cellulaire, lorsqu'une ligne de tuyaux ne fonctionne pas correctement.

« Je suis en réunion quelque part, je suis dans l'auto ou chez un de mes chums, puis là je regarde si mon vacuum est correct. On est loin des chaudières », témoigne le producteur.

Il constate également que les équipements pour produire du sirop ont bien évolué. Son évaporateur, par exemple, lui permet de produire du sirop beaucoup plus rapidement.

Moins de bouillage, moins de bois, meilleure qualité, plus performante. Je revoyais mes parents qui bouillaient 20 heures sur 24. À la fin des sucres, ils avaient hâte de sortir du bois. Aujourd'hui, on s'est équipés en conséquence. Et côté travail physique, c'est très différent. Ça ne se compare pas.

Robert Perreault