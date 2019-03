Usine Kénogami : les syndiqués entérinent une entente de principe

Les 150 travailleurs de la papeterie affiliés à la CSN ont entériné à 66 % une entente de principe prévoyant l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de travail de quatre ans.

Ils auront des augmentations salariales de 2 % les deux premières années et de 2,5 % pour les deux années suivantes.

Le président du syndicat, Gilles Vaillancourt, est fier d'avoir réussi à éliminer les clauses discriminatoires pour les employés embauchés après 2014.

On avait une clause de disparité de traitement dans le secteur qu’on est en train d’abolir. On a réussi à s’entendre. C’est vraiment les moyens de pression qu’on a entamés au mois de janvier et la solidarité entre travailleurs [qui ont fait la différence].

Gilles Vaillancourt, président du Syndicat