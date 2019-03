Partir sur les traces d’une langue en réhabilitation aux confins de l’Alaska

Il aura fallu six ans et bien des voyages à Vincent Bonnay pour finir son documentaire. Un parcours qui fait figure de voyage initiatique pour le journaliste de formation.

« À la sortie de mon école de journalisme, j’étais stagiaire dans une agence de presse à New York. Mon directeur m’a demandé de trouver des sujets après m’être entraîné à la caméra. Je suis tombé sur une tribune dans un journal où une personne disait qu’il fallait se battre pour les langues autochtones », se souvient-il.

Pour lui naît alors une prise de conscience. « Naïvement, à cet âge-là, je ne m’imaginais pas qu’une langue puisse mourir », explique-t-il

Au cours de ses recherches sur la question de la disparition des langues, Vincent Bonnay découvre l'existence du jeune linguiste français Guillaume Leduey.

Ce dernier s’est pris de passion pour la langue du peuple eyak dont la langue n’était parlée que par deux locuteurs et a décidé de l'apprendre.

D’après l’UNESCO, une langue disparaît tous les 15 jours. Vincent Bonnay, réalisateur du documentaire Sur le bout de la langue

Vincent Bonnay a suivi le travail du linguiste qui enseigne maintenant la langue eyak à ceux à qui elle appartient.

« Un mois après notre premier contact par téléphone avec Guillaume, j’étais chez les Eyaks à Cordova, en Alaska », explique le réalisateur.

Il fera ainsi plusieurs voyages au fil des ans pour capturer, à sa manière, le travail du linguiste. « Je n’aime pas être proche avec la caméra. Je préfère être discret, un peu loin pour laisser l’action se dérouler », précise-t-il.

Au fil du parcours, Vincent Bonnay réalise que son histoire va au-delà de la langue même.

« Je suis parti en me disant que c’était un reportage sur ce français avec une connaissance incroyable et sur la disparition de l’eyak. Très vite, dès mon premier voyage de cinq jours, j’ai compris qu’on n’était pas dans la perfection linguistique, mais la quête d’identité et tout ce qui se rattache à une langue. Les racines sont beaucoup plus profondes », témoigne-t-il.

Aujourd’hui, le film de Vincent Bonnay s’exporte et va dans les festivals. Lors de sa première diffusion, au festival d’Anchorage en Alaska, le réalisateur se souvient de l'effet que le film a eu sur les gens venus le voir.

« Une femme [non autochtone] du public s’est levée après la diffusion et a dit : “je m’excuse au nom de mon peuple” », se rappelle-t-il.

Vincent Bonnay veut aujourd'hui faire vivre son documentaire et le montrer au plus grand nombre de personnes possible. Il présentera son film samedi à 19 h au Ellice Théâtre à Winnipeg.