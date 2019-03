L'accès aux services en français devrait s'améliorer au palais de justice de Sudbury

Selon la ministre, les Sudburois pourront bientôt profiter d’une expérience ininterrompue en français dans le palais de justice.

Nous avons mis en place un projet pilote d’un an avec lequel nous élaborerons la bonne approche et les bonnes initiatives pour répondre aux demandes, aux besoins et aux préoccupations des gens de Sudbury.

Caroline Mulroney, procureure générale de l’Ontario et ministre des Affaires francophones de l’Ontario