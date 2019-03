Des infirmières veulent plus de temps avec leurs patients lors des soins à domicile

Des infirmières qui donnent des soins à domicile remarquent que leur métier n'est plus celui qu'elles ont appris sur les bancs d'école. Avec les nombreux rapports d'évaluation à remplir et du personnel absent qui n'est pas systématiquement remplacé, elles ont moins de temps à passer avec leurs patients. À cette réalité s'ajoutent les nombreux kilomètres à parcourir entre les domiciles de l'Abitibi-Témiscamingue.

De plus en plus, ce que je vois en tant qu'infirmière de 20 ans d'expérience, c'est que le travail que l'employeur nous demande ne reflète pas ce que moi j'ai étudié à l'université , remarque l'infirmière clinicienne à Amos Céline Lachance.

Elle explique que plusieurs infirmières deviennent intervenantes pivot pour évaluer les patients. On fait une bonne partie du travail qui, avant, était fait par une travailleuse sociale.

Une situation qui pourrait s'améliorer, selon Annie Audet, directrice adjointe aux services de soutien à domicile et services spécialisés. Dernièrement, il y a un comité provincial qui a été mis en place pour revoir ces processus-là et voir comment on peut faire pour optimiser ce temps-là, souligne-t-elle. On a besoin de savoir c'est quoi son profil, c'est quoi ses besoins avant de mettre un plan d'intervention en place. C'est vraiment de connaître notre usager.

On est le même nombre d'infirmières, sinon moins d'infirmières. Marie-Hélène Dubé, infirmière à Ville-Marie

Les cas traités par les infirmières à domicile évoluent également. Il y a 15 ans, on allait voir les patients pour voir l'état général, pour faire une prise de sang, donner une injection. Aujourd'hui, ce sont des cas plus de soins palliatifs, des gens qui sortent avec de grosses plaies, [c'est plus] long à faire à domicile , explique Marie-Hélène Dubé, infirmière à Ville-Marie.

Les infirmières à domicile s'accordent pour dire que la confiance avec les patients est déterminante pour donner les meilleurs soins possible.