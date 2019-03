Instragram considère l'expulsion du conspirationniste Alex Jones

Figure de proue de l'extrême-droite américaine, Alex Jones pourrait bientôt perdre son compte Instagram, d'après des courriels internes obtenus par Business Insider et l'émission d'information britannique Channel 4 News.

Les deux médias d’information rapportent que des responsables d’Instagram et de Facebook, la société-mère d’Instagram, étudient cette question à la suite d’une publication d’Alex Jones ayant pu encourager des comportements antisémites sur le réseau social.

Le 14 mars dernier, M. Jones a en effet publié une photo d’une peinture de l’artiste américain Mear One. Cette peinture est décrite par Business Insider comme présentant des caricatures de six hommes juifs assis autour d’une planche de Monopoly soutenue par quatre figures accroupies.

L’image, qui aurait une symbolique antisémite, a été partagée aux 320 000 abonnés d’Alex Jones sur Instagram. La publication a été supprimée depuis.

Pas de violation claire

D’après la chaîne de courriels à laquelle participaient apparemment certains haut-gradés non identifiés de Facebook et d’Instagram, le compte Instagram d’Alex Jones ne violerait pas actuellement les politiques de la plateforme.

« Un compte Instagram doit être composé d’au moins 30 % de contenu violant [les règles pour être banni] selon nos règles habituelles, écrit l’un des interlocuteurs. Toutefois, nous tenons actuellements des discussions à l’interne à propos de sa désignation en tant que personnalité haineuse. »

Un problème d’image

Plus loin dans la discussion, des cadres des branches britanniques d’Instragram et de Facebook soulèvent des inquiétudes quant à l’image que pourrait projeter l’entreprise en ne punissant pas Alex Jones.

« Cette image est largement reconnue comme étant antisémite et elle est célèbre au Royaume-Uni en raison d’une controverse public l’entourant, explique l’un des responsables. Si nous reculons en affirmant qu’elle ne viole pas nos politiques, nous allons nous attirer de nombreuses critiques. »

Quelques messages plus tard, un autre cadre abonde dans le même sens en soulignant que Facebook vient d’annoncer des politiques plus strictes en matière de lutte aux propos haineux.

« Conserver cette publication amoindrit cette annonce et ce sera facile pour les médias de dire que nous sommes incohérents ou incompétents dans l’application de nos politiques », conclut ce cadre.

Des décisions difficiles

Contacté par Channel 4 News, Facebook a reconnu l’existence d’un débat interne dans l’entreprise au sujet d’Alex Jones.

« Comme le montre cette discussion, déterminer quels contenus peuvent demeurer sur nos plateformes et qui peuvent les utiliser sont certaines des décisions les plus difficiles que nous devions prendre en tant qu’entreprise et il est donc approprié que nous prenons le temps nécessaire pour bien faire les choses », a indiqué l’entreprise dans une réponse écrite.

Alex Jones et son balado Infowars sont déjà bannis de nombreuses plateformes en ligne, dont Facebook, Twitter, YouTube, Spotify et les boutiques d’applications App Store et Google Play Store.