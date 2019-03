Entente entre le CIUSSS de l’Estrie et un dernier syndicat

Après de longues négociations et un processus de médiation difficile, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a conclu, jeudi soir, une entente de principes avec l'Alliance du personnel professionnel et technique (APTS). Il s'agit du dernier partenaire syndical sur quatre à s'entendre avec son employeur.

L’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique représente plus de 3800 employés du réseau de la santé de l’Estrie, dont des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, des nutritionnistes et des ergothérapeutes.

Près de 70 rencontres de négociations, dont une quinzaine avec l’aide d’une médiatrice, ont été nécessaires pour parvenir à cette entente de principes.

Le syndicat avait des demandes, mais la partie patronale aussi en avait qui, pour nous, représentaient des reculs , indique le représentant national de l'APTS en Estrie, Emmanuel Breton, afin d’expliquer ce long parcours de négociation.

L’employeur tentait de faire un one size fits all, mais on représente des dizaines de métiers et la pratique est différente pour chacun de nos techniciens et nos professionnels. C’était difficile de faire un amalgame, mais on a réussi enfin à trouver des voies de passage , ajoute-t-il.

Les deux parties devaient s’entendre sur 26 matières distinctes. L’APTS souhaitait éviter un processus d’arbitrage.

La parole aux membres

Le contenu de l'entente est gardé secret jusqu'au moment du vote le 18 avril prochain, mais le syndicat estime avoir fait des gains, notamment sur le plan de la mobilité.

De Bedford à Lac-Mégantic, notre territoire est énorme. On voulait s’assurer que si nos membres devaient être déplacés, qu’il y ait un mécanisme pour les protéger et qu’ils soient payés pour ce faire , explique M. Breton.

Ces négociations avec les quatre syndicats du CIUSSS de l’Estrie – CHUS étaient devenues obligatoires à la suite de la fusion des 14 anciens établissements de la région en 2015.