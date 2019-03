Infirmières praticiennes au privé : la décision du gouvernement est « extrêmement décevante »

Les infirmières praticiennes du Nouveau-Brunswick pratiquant dans le privé ont appris qu'elles ne pourront définitivement plus envoyer leurs patients à l'hôpital pour des examens et des prises de sang. Elles déplorent le manque de communication de la part du réseau de santé Vitalité depuis qu'il a soudainement arrêté d'accepter leurs références médicales.

C’est par la voix du ministre de la Santé Hugh Flemming, qui en a fait l’annonce jeudi après-midi, qu’elles ont appris la mauvaise nouvelle.

Les infirmières Tracy Ouellet et Annie Francoeur, qui ont chacune une clinique privée à Edmundston, étaient pourtant dans l’incertitude depuis déjà deux semaines quant à leur avenir professionnel. Elles n’avaient reçu aucun avis ou explication de la part de Vitalité qui avait soudainement cessé d’accepter leurs références.

L’annonce du gouvernement officialise la situation, mais elles n’ont toujours pas eu de communication avec le réseau de santé ou le ministère leur permettant de comprendre pourquoi on leur enlève ce droit.

On m’a laissé faire depuis les deux dernières années. J’ai investi, j’ai investi dans la [clinique] ici, j’ai fait beaucoup de réparations, j’ai acheté beaucoup d’équipement médical. Tracy Ouellet, infirmière praticienne

Leurs cliniques peuvent techniquement rester ouvertes pour l’instant. Les infirmières praticiennes touchées estiment toutefois que le fait de ne plus pouvoir envoyer leurs patients à l’hôpital pour des examens les empêchera de pratiquer leur métier à son plein potentiel.

Pour qu’une infirmière praticienne puisse opérer ou pratiquer de façon optimale et sécuritaire pour les patients, il faut qu’elle puisse avoir accès à des examens de diagnostic et des examens de laboratoire , soutient Annie Francoeur, infirmière praticienne qui a aussi une clinique privée à Edmundston.

« [Est-ce qu']on a fait quelque chose de mal? », se demande l'infirmière praticienne Annie Francoeur. Photo : Radio-Canada

Des questions qui demeurent sans réponses

Les deux infirmières praticiennes directement touchées par cette décision demandent, une fois de plus, de rencontrer le ministre de la Santé, le réseau de santé Vitalité et l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Elles veulent comprendre pourquoi cette décision a été prise et participer à la discussion afin d'améliorer l'accès aux soins de santé primaires dans la région du nord-ouest de la province.

Radio-Canada a envoyé des demandes d’entrevue à Vitalité. Le réseau de santé a répondu par une déclaration écrite envoyée par courriel indiquant qu’il poursuivra les discussions régulièrement au cours des prochains mois pour trouver des solutions au manque d'accès aux soins de santé primaires dans la région.

Il reste encore beaucoup de questions dans ce dossier, notamment : pourquoi le réseau a-t-il laissé les infirmières praticiennes adresser leurs patients à l’hôpital pour des examens pendant près de deux ans et pourquoi revient-il aujourd’hui sur cette décision?

Le réseau de santé Vitalité affirme ne pas pouvoir répondre à ces questions pour une raison de ressources humaines.

Avec les informations de Kassandra Nadeau