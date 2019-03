Crise des opioïdes : seuls 15 centres de prévention des surdoses pourront ouvrir leurs portes en Ontario

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a annoncé sa nouvelle stratégie de prévention des surdoses, vendredi.

Depuis six mois, les 21 centres existants bénéficiaient d'un sursis, qui vient à échéance dimanche. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a examiné leurs demandes et décidé que seuls 15 d'entre eux pourront poursuivre leurs activités.

À Toronto, il y aura six « centres de consommation et de traitement », en plus de trois à Ottawa, d'un à London, Kingston, Hamilton, Thunder Bay, Guelph et St. Catharines.

Toutefois, la possibilité d'ouvrir 21 centres à l’échelle de la province était déjà insuffisante selon plusieurs intervenants en réduction des méfaits étant donné l’ampleur de la crise .

L'intervenante en réduction des méfaits, Zoe Dodd, a d'ailleurs exprimé sa colère sur Twitter et s'est dite « triste » d'apprendre la nouvelle.

Le conseiller municipal de Toronto, Joe Cressy, a qualifié la décision « d'inacceptable ». « Nous sommes en plein milieu d'une crise, nous devrions ouvrir plus de centres, et non en fermer », a dit le conseiller du Twitter. Trois des six centres qui ont été écartés sont situés à Toronto.

La ministre de la Santé parle d'un système « interconnecté ».

Nous avons donc créé un nouveau modèle de sites de consommation et de traitement qui continuera de sauver des vies en prévenant les surdoses et en orientant les personnes vers des soins primaires, un traitement, de la réadaptation et d'autres services sociaux et de santé afin de s'assurer que les personnes toxicomanes obtiennent l'aide qui leur est nécessaire. Christine Elliott, ministre de la Santé et des Soins de longue durée

Les critères du ministère de la Santé « Les candidatures de sites de consommation et de traitement ont été examinées en fonction des critères du programme, dont les suivants : répondre aux besoins locaux;

offrir des services de santé et sociaux intégrés et globaux;

fournir la preuve d'un soutien communautaire et démontrer un engagement en matière de mobilisation communautaire continue;

tenir compte de la proximité d'autres sites de consommation et de traitement, ainsi que de services de garde agréés, de parcs et d'écoles;

respecter les critères et les lois concernant l'accessibilité.

Au mois d’octobre dernier, le gouvernement ontarien a adopté une nouvelle stratégie pour lutter contre les dépendances aux opioïdes et à d'autres drogues.

Ces centres de consommation et de traitement remplaceront les anciens modèles de centres de consommation supervisée et de prévention des surdoses.

Les centres de prévention des surdoses existants pouvaient faire une demande pour continuer à fonctionner selon le nouveau modèle.

Cette nouvelle stratégie continuera d’offrir des services de prévention des surdoses et de réduction des méfaits, mais les intervenants auront aussi le mandat de diriger les utilisateurs vers des services de traitement et de réinsertion.