« L’Église catholique veut redonner la parole aux victimes », selon Mgr Albert LeGatt

Selon lui, « le temps est venu de faire la pleine vérité pour le bien des victimes ».

Il ajoute qu'il croit qu'il s’agit de poursuivre une dynamique de transparence lancée depuis la réunion annuelle des évêques à l'automne.

« On voit de plus en plus de diocèses dans le monde qui, de leur propre chef, mettent en œuvre des enquêtes et publient les résultats », signale-t-il.

Selon lui, cette action va au-delà d’un simple mea culpa. « Il faut dire que dans les églises, les victimes seront reçues, seront écoutées », ajoute Monseigneur Albert LeGatt.

Pour lui, les enquêtes internes semblent être « un pas nécessaire ».

« Il s’agit de jeter un œil dans le passé, là où il n’y a pas eu d’écoute, et d'offrir une réponse charitable, chrétienne et guérissante ».

L’archevêque affirme même qu’il entend considérer l’option de réaliser ce type d’enquête pour l'archidiocèse de Saint-Boniface.