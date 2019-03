L’avez-vous vu? Une femme qui ne souffre pas et des pigeons climatologues

Une Écossaise ne ressent aucune douleur en raison d'une rare mutation génétique et des pigeons voyageurs sont reconvertis en climatologues. Voici sept nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

1. Celle qui ne souffre pas

Jo Cameron Photo : Reuters

L’Écossaise Jo Cameron, 71 ans, ne ressent pratiquement aucune douleur. Elle n’éprouve pas de stress ni d’anxiété, et ne ressent pas la peur. Oubliez aussi la dépression.

Cette ancienne enseignante n’a jamais ressenti le besoin de prendre des analgésiques après des interventions chirurgicales ou dentaires. Elle a accouché et a subi plusieurs fractures. De l’arthrite à la hanche lui a même été diagnostiquée à un stade de dégénérescence avancée.

C’est un chirurgien qui, déconcerté par son rétablissement rapide à la suite d’une opération, lui a demandé de passer des tests génétiques. Résultat : la dame possède un génotype très particulier qui réduit l'activité d'un certain gène.

Selon les scientifiques, celui-ci jouerait un rôle de premier plan dans la signalisation de la douleur, l'humeur et la mémoire.

Cette découverte pourrait éventuellement permettre de créer de nouveaux traitements contre la douleur.

2. De pigeons voyageurs à pigeons climatologues

Un pigeon voyageur qui récolte des données climatiques. Photo : Université de Birmingham/Rick Thomas

Des chercheurs britanniques de l’Université de Birmingham utilisent maintenant des pigeons voyageurs pour récolter des données climatiques. L’instigateur du projet, Rick Thomas, explique que son escouade à plumes est plus efficace que les drones en milieu urbain. Pour la mettre sur pied, M. Thomas a fait appel à des éleveurs locaux qui ont accepté de participer à l’étude.

Les cinq pigeons recrutés à ce jour portent des dispositifs qui ressemblent à de petits sacs à dos. Ils contiennent des capteurs qui ne représentent que 3 % de leur poids et qui sont accrochés à des harnais.

Un pigeon participant à l'étude. Photo : Université de Birmingham/Rick Thomas

Lorsque les oiseaux regagnent le pigeonnier, les capteurs sont retirés et les données sont analysées.

Il est ainsi possible de déterminer les températures, les taux de pollution et d’humidité, ou encore la direction des vents dans des zones bien précises de la ville de Birmingham.

À l'avenir, l’équipe de recherche aimerait équiper certains oiseaux sauvages, comme les mouettes, et connecter leurs dispositifs à un réseau wi-fi dans le but de récolter des données en temps réel.

3. Comme dans les films Terminator

Une scène du film Terminator Genisys Photo : Paramount Pictures

Les travaux de scientifiques chinois rapprochent la réalité de l’univers fictif des films de la franchise Terminator. Une équipe de l’Université Beihang a mis au point un métal liquide magnétique qui bouge et s'étire en 3D dans l'espace sous l’effet d’aimants, un peu à l’image des robots tueurs des films de science-fiction.

Pour y arriver, les chercheurs ont combiné des métaux mous comme le gallium avec du fer ou du nickel, puis ont utilisé des aimants pour manipuler l'alliage dans différentes directions et formes.

Le métal liquide magnétique bouge et s'étire dans l'espace sous l’effet d’aimants. Photo : Université Beihang

Ils ont même réussi à l’étirer jusqu’à près de quatre fois sa longueur initiale pour le ramener à sa taille initiale.

La manipulation de métaux liquides possédant des propriétés telles qu’une grande conductivité et une capacité à se déformer pourrait mener à une petite révolution dans le monde de la robotique souple.

4. Des boucles d’oreilles contraceptives

Une boucle d'oreille contraceptive. Photo : Georgia Tech

Un timbre contraceptif qui peut être attaché aux bijoux a été mis au point par des ingénieurs américains de Georgia Tech. Leur objectif : créer un outil de régulation des naissances qui s'intègre mieux à la vie des femmes.

L’un de ses concepteurs, Mark Prausnitz, explique que si des timbres contraceptifs sont en vente depuis des décennies, leur efficacité dépend cependant de la rigueur avec laquelle leurs utilisatrices s’en servent.

M. Prausnitz a donc pensé que son incorporation dans les bijoux pourrait le rendre plus pratique, en particulier pour les femmes qui portent quotidiennement des bijoux.

« Plus il y a d'options contraceptives disponibles, plus il est probable que les besoins individuels des femmes seront satisfaits », conclut le chercheur.

5. Un hélicoptère pour explorer Mars

Illustration du mini-hélicoptère de la mission Mars 2020 de la NASA. Photo : NASA

Un mini-hélicoptère autonome participera à la mission Mars 2020 de la NASA, dont le départ est prévu en juillet de la même année et l'atterrissage en février 2021. La mission comprend aussi un robot-atterrisseur.

L’hélicoptère pourrait effectuer jusqu’à cinq courtes sorties durant sa présence martienne. Il pourra s’éloigner de 100 m à 1000 m de l’atterrisseur principal, une distance suffisante pour ne pas présenter de danger de collision, mais qui demeure assez près pour permettre la communication entre les deux robots.

La vidéo de la NASA qui suit montre ce à quoi ressemblera la mission du mini-hélicoptère.

Le mini-hélicoptère ne pèse que 1,8 kg et son corps est de la taille d'une balle molle. Il est muni d’un petit panneau solaire, de batteries lithium-ion rechargeables, et de radiateurs de survie pour garder ses composants électroniques au chaud pendant la nuit martienne glaciale. Il est aussi et surtout équipé d'un imageur couleur haute résolution qui prendra de nombreuses photos lors de ses déplacements.

6. Des veines cultivées en laboratoire

Un vaisseau sanguin créé par l'entreprise Humacyte. Photo : Humacyte

Des vaisseaux sanguins humains ont été cultivés en laboratoire puis insérés avec succès à l'appareil circulatoire de patients, affirme l’entreprise de biotechnologie américaine Humacyte.

Ces vaisseaux ont été créés à partir des propres tissus du receveur. Les chercheurs ont étalé des cellules sur un échafaudage et les ont alimentées en nutriments. Ils ont ainsi produit une matrice extracellulaire, un réseau 3D de protéines incluant du collagène, pour fabriquer des vaisseaux sanguins.

Au fur et à mesure que les vaisseaux se formaient, des fluides étaient poussés à travers eux pour simuler la pression du sang pompé dans le corps.

Des vaisseaux d'une longueur de 42 centimètres et d'un diamètre de 6 millimètres ont ensuite été implantés dans les bras de 60 personnes atteintes d'insuffisance rénale.

Des échantillons prélevés sur une période de quatre ans ont montré que les vaisseaux sanguins se sont développés en tissus multicouches qui se sont autoguéris après une blessure, agissant ainsi comme les autres vaisseaux de la personne elle-même.

Ces vaisseaux pourraient un jour être utilisés pour remplacer les artères endommagées.

7. Ce qui attire les moustiques à votre peau

Gros plan sur la tête d'un moustique Aedes aegypti. Photo : Université internationale de Floride

C’est une molécule protéinique « renifleuse d’odeur » située dans leurs antennes qui permettrait aux moustiques de détecter la présence de la sueur humaine.

En fait, c'est l'odeur de l'acide lactique et d'autres substances volatiles acides que l'on trouve dans notre sueur qui attire les moustiques lorsqu'ils cherchent un repas sanguin.

Le généticien Matthew DeGennaro et ses collègues de l’Université internationale de Floride à Miami ont bloqué les récepteurs de cette molécule chez des moustiques suceurs de l’espèce Aedes aegypti pour s’apercevoir que ces insectes ne pouvaient plus détecter la présence de la sueur sur la peau humaine.

Ces moustiques, qui transmettent le virus Zika et la dengue, préfèrent habituellement le sang humain à des animaux. Il faut savoir que les humains dégagent plus d'acide lactique par la sueur que les animaux.

Bloquer IR8a pourrait aussi s’avérer une stratégie intéressante pour la conception de répulsifs.

Par exemple, des odeurs qui masquent la molécule pourraient être mises au point pour améliorer l'efficacité des répulsifs actuels.