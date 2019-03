Le CN débutera les travaux ce printemps sur le pont de la rue James à Thunder Bay

Le porte-parole du CN, Jonathan Abecassis, a déclaré dans un communiqué que le soumissionnaire retenu sera confirmé dans les prochains jours » et que les travaux « devraient commencer pendant le printemps.

Le pont pourrait être rouvert d’ici le 31 août.

En juin 2018, la Cour d'appel avait ordonné au CN de réparer le pont et de le rouvrir à la circulation automobile, renversant alors la décision du juge de la Cour de l'Ontario.

La Cour suprême du Canada a rejeté jeudi matin, l’appel interjeté par le CN, ce qui signifie que la décision de la Cour d’appel de l’Ontario sera maintenue.

Le chef de la Première nation de Fort William, Peter Collins, est heureux que la circulation sur le pont sera bientôt rétablie.

Je réagis avec excitation. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, plus de cinq ans. Peter Collins, chef de la Première Nation de Fort William

Le chef Collins ajoute que sa communauté, située du côté sud de la rivière Kaministiquia, était continuellement préoccupée par le fait que ses membres devaient faire un détour par la route 61, qui a été le théâtre de nombreux accidents, pour se rendre à Thunder Bay.

Le pont, plus que centenaire, nécessitera d'importants travaux pour demeurer sécuritaire. Selon l'entente signée en 1906 les frais d'entretien reviennent au CN, ce que les tribunaux ont confirmés. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Le trajet le long de la route 61 est également plus long et l’administration de la Première Nation a remarqué que ses factures de carburant étaient beaucoup plus élevées qu’auparavant, notamment pour les transports scolaires et médicaux.

Le maire de Thunder Bay, Bill Mauro, s’est également dit satisfait de la décision de la Cour suprême, même s'il demeure prudent dans ses commentaires.

Nous avons une décision de la Cour suprême qui dit très clairement, dans notre esprit et je pense dans l’esprit de tous, que le CN a épuisé le processus judiciaire. Mais nous ne savons pas s’ils ont [d’autres moyens légaux] , a déclaré le maire.

M. Mauro ajoute qu'il n'a pas vu de plans pour la réparation du pont.

Bien que le CN continue d’envisager des options pour clarifier davantage ses obligations à long terme , admet le porte-parole de l’entreprise, aucune de ces options n’aura d’incidence sur sa décision d’aller de l’avant avec les travaux.

Selon le directeur municipal de Thunder Bay, Norm Gale, la Ville a dépensé plus d’un million de dollars pour défendre sa position sur le pont. Environ 40 000 $ ont pu être recouvrés pour l’instant.