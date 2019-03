Un enseignant de Gatineau veut encourager la pratique du sport chez les jeunes filles

Près de 250 jeunes filles des écoles primaires de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais ont participé à une journée sportive, vendredi, à l'École secondaire Grande-Rivière du secteur d'Aylmer. L'événement Des filles qui ont du chien visait à faire la promotion du sport et des saines habitudes de vie auprès des adolescentes et des jeunes filles.

Au menu : des cours de judo, de danse, de natation de Zumba et de soccer bulle, notamment. C'est une initiative qui permet aux filles de développer leurs habiletés sportives, mais aussi un amour et une passion pour les sports , a expliqué le fondateur du projet, Éric Lafrance.

Les statistiques démontrent que les filles sont six fois plus susceptibles d'abandonner le sport à l'adolescence que leurs compagnons de classe masculins. C'est pour s'attaquer à ce problème que le programme a vu le jour. Fondé dans une seule école primaire, il y a huit ans, 10 écoles participent maintenant au programme Des filles qui ont du chien.

Le fondateur du programme Des filles qui ont du chien, Éric Lafrance. Photo : Radio-Canada

L'athlète olympique Caroline Calvé, une ancienne de Grande-Rivière, a passé la journée à l'école pour participer aux activités et parler aux filles. Je suis venu leur dire d'avoir du plaisir, mais, surtout, qu'on a notre place dans le sport. On peut viser haut si on a envie de le faire. J'ai toujours eu des modèles de femmes fortes autour de moi qui faisaient du sport , a raconté Calvé, qui a participé aux Jeux olympiques de Vancouver et de Sotchi.

Un programme comme celui-là sert de modèle. C'est leur place et ça donne un exemple à ces filles! Caroline Calvé, athlète olympique

Les sourires se comptaient par centaines sur le visage des jeunes participantes, qui semblaient apprécier leur expérience. C'est l'objectif du programme, qui veut dégêner les élèves et leur montrer que l'activité physique est pour tous... toutes, dans ce cas-ci. Je crois que si les filles sont actives dès le primaire, elles resteront actives lorsqu'elles seront des femmes , a poursuivi M. Lafrance.

De jeunes filles de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais participent à des activités sportives. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin