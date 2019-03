70 ans après son entrée dans la Confédération, Terre-Neuve est une province transformée

En juillet 1948, lors du référendum sur la Confédération, ce n'est pas la première fois que les Terre-Neuviens se prononcent sur une possible union avec le Canada. Depuis des décennies, l'idée divise des communautés et des familles, qui sont à la fois effrayées de la possibilité de perdre leur autonomie, et découragées par le bilan de leur propre gouvernement.

Gravement endettée après la Grande Dépression, Terre-Neuve a repris son statut de colonie gouvernée par la Grande-Bretagne. Mais elle a ensuite rempli ses coffres pendant la Seconde Guerre mondiale à l’aide de l’arrivée des bases militaires américaines et canadiennes.

À la suite de l’exode de ces forces armées, l’avenir politique et économique de la petite dominion est remise en question : devrait-elle adhérer à la Confédération ou déclarer son indépendance?

Joey Smallwood, le futur premier ministre et la force derrière l’intégration de Terre-Neuve dans la fédération canadienne, promet un nouveau départ pour les Terre-Neuviens : un gouvernement canadien et des programmes sociaux qui ne les laisseront pas tomber.

Lors du référendum de juillet 1948, il réussit à convaincre une maigre majorité des électeurs de voter pour l’union avec le Canada au lieu d’un retour au gouvernement responsable, une décision qui transformera pour toujours l'économie et la politique de Terre-Neuve.

À 23 h 59 le 31 mars 1949, quelque 345 000 Terre-Neuviens s’ajoutent finalement à la grande famille canadienne.

Mais il reste des sceptiques de ce nouveau mariage. Pendant les décennies qui suivent, les indépendantistes terre-neuviens commencent le mois d’avril en deuil et portent des brassards noirs.

On allait céder notre indépendance et notre souveraineté pour devenir quoi? Une province du Canada? On disait aux Terre-Neuviens qu’ils vendaient leur pays, leur droit de naissance. C’était un argument puissant , raconte Raymond Blake, professeur à l’Université de Regina.

Raymond Blake, professeur à l'Université de Regina Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Des améliorations — et des disputes

De nouveaux programmes fédéraux d'assurance-emploi et d'aide familiale rassurent pourtant la majorité des Terre-Neuviens sur leur décision.

Comme ailleurs en Atlantique, les décennies qui suivent la Confédération voient l’amélioration des infrastructures et la diversification de l’économie, traditionnellement basée sur la pêche et la chasse aux phoques.

La population de la dixième province explose.

Mais la gestion des pêches (désormais une compétence fédérale) mène rapidement à la chicane.

L'effondrement des stocks de morue est l'exemple tristement connu. Environ 35 000 personnes perdent leur emploi du jour au lendemain quand le ministre des Pêches fédéral, John Crosbie, annonce un moratoire sur cette pêche en 1992.

Cette interruption temporaire de l’industrie demeure toujours en place 26 ans plus tard. À peine 2 % des emplois à Terre-Neuve sont maintenant reliés à la pêche.

Des disputes entre Ottawa et le gouvernement provincial freinent aussi le développement des réserves de pétrole et de gaz naturel de la province. Le financement fédéral assure la construction du premier mégaprojet pétrolier à Terre-Neuve, la plateforme Hibernia, mais les deux paliers du gouvernement continuent à se quereller publiquement sur les redevances des naissantes industries de pétrole et de gaz naturel.

Un défi démographique

Sept décennies après la Confédération, la population de la province vieillit rapidement et son taux de naissance diminue. Depuis 2011, il y a plus morts par année que de nouveau-nés. La tendance s’aggrave.

Un rapport publié en 2017 par l’Université Memorial signale que dans 20 ans, les Terre-Neuviens seront plus âgés et moins nombreux. Certaines communautés côtières pourraient disparaître complètement.

Mais la région métropolitaine de Saint-Jean, qui comprend déjà environ 40 % de la population provinciale, continue de grandir. Selon le dernier recensement, Conception Bay South, une banlieue-dortoir de Saint-Jean, est maintenant la communauté la plus peuplée après la capitale.

Une identité terre-neuvienne et canadienne

L’historien Robert Sweeny constate que l’identité des Terre-Neuviens a aussi évolué depuis les dernières décennies. Il remarque que les identités terre-neuviennes et canadiennes sont de nos jours beaucoup plus difficiles à séparer.

Pendant des années, plusieurs croyaient qu’un pays terre-neuvien indépendant était toujours possible, dit-il. Mais ce rêve n’a pas perduré.

Le fait qu’on était jadis un pays indépendant, au même titre que la Canada, ça n'entre pas vraiment dans l’identité des jeunes. Et ça, c’est le passé, un passé lointain. Le rêve de créer une république de Terre-Neuve c'est un t-shirt, et pas plus que ça.

L'historien Robert Sweeny Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Raymond Blake souligne que très peu de Terre-Neuviens questionnent maintenant la décision de s’ajouter au Canada en 1949.

Dans l’ensemble, Terre-Neuve a prospéré et la Confédération a été la bonne décision , affirme-t-il.