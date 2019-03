Élections albertaines : l'argument identitaire

Récemment, plusieurs partis provinciaux, dont le Parti conservateur uni et le Parti conservateur libre, ont dû se débarrasser de candidats qui auraient tenu des propos perçus comme racistes, intolérants et inacceptables dans l'Alberta d'aujourd'hui. La démographie de la province a beaucoup changé, sa population est de plus en plus diversifiée, surtout dans les grandes villes. « Les questions identitaires et les minorités, c'est quelque chose que les chefs de parti ne peuvent pas complètement ignorer. Il faut qu'ils y soient un peu plus sensibles qu'avant », reconnaît Pascal Lupien, professeur adjoint en sciences politiques à l'Université de l'Alberta.

Cependant selon ce spécialiste de la participation citoyenne à la vie politique, la perception que l'économie va mal laisse peu de place à cet enjeu. « Ici, en Alberta, les enjeux les plus importants, selon les sondages, sont le chômage et les emplois, les pipelines et l'économie en général », note-t-il, ajoutant qu'insister sur autre chose pourrait mal paraître. « Les gens vont dire ceci : "moi, je n'ai pas d'emploi, ça va mal, et vous parlez des questions linguistiques ou d'identité. Ce qui est important pour moi, c'est de trouver un emploi et faire vivre ma famille". »

Sympathies locales

Mais est-ce tout de même possible d'aborder l'aspect identitaire à l'intérieur des principaux enjeux du moment? Les chefs des partis, les candidats et leurs équipes de campagne ne se privent pas de visiter certains groupes ou certaines communautés à identité spécifique. « Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ils doivent faire attention de ne pas donner l'impression de cibler certains groupes et de ne pas se préoccuper des enjeux de tout le monde », recommande Pascal Lupien. Cette séduction passe moins bien à l'échelle provinciale qu'au fédéral et dans des circonscriptions où certains groupes identitaires ont une présence importante.

Les francophones de l'Alberta veulent certainement que les prochains dirigeants albertains poussent plus loin des avancées obtenues sous le gouvernement néo-démocrate sortant. La communauté LGBT et ceux qui les appuient souhaitent la même chose. Bref, les représentants de groupes identitaires pourraient soumettre leurs listes de doléances aux partis pendant la campagne électorale. Ils ne devraient pas cependant se faire trop d'illusions.

« Le discours d'inclusion fait partie de l'idéologie du Nouveau parti démocratique. Mais du côté du Parti conservateur uni, on entend moins parler de ces choses-là, parce que selon eux, ce n'est pas la question importante du moment », commente le professeur Lupien. Dans tous les cas, les uns et les autres savent qu'il pourrait être délicat de prêter trop le flanc aux représentations identitaires.

Travailler dans les coulisses

Pascal Lupien déconseille d'attirer beaucoup les caméras à ce type de représentations. « S'il y a du lobby à faire, c'est sûrement plus indiqué de travailler avec les responsables dans les coulisses. Quand on essaie de trop réclamer, de trop faire du bruit, ça peut provoquer des contrecoups. »

Cette discrétion est d'autant plus recommandée qu'en Alberta, les groupes identitaires sont souvent éparpillés, même lorsqu'ils sont numériquement importants. « Si on prend l'exemple des francophones, ils sont 85 000 en Alberta. C'est quand même beaucoup, mais ils sont dispersés. Leur poids démographique ne va pas changer les résultats dans une circonscription », observe le professeur Lupien, notant que la situation est différente au niveau fédéral où de nombreuses circonscriptions ont suffisamment de francophones pour infléchir des résultats électoraux.

Aller voter

Le niveau de participation des groupes minoritaires aux élections est un autre élément à prendre en compte. « Selon les études qu'on a, les immigrants qui sont devenus citoyens canadiens votent moins que les gens qui sont ici depuis plus longtemps. Chez les francophones, la participation est de l'ordre de la moyenne nationale. Les Autochtones votent moins, en partie parce que certains contestent la légitimité de l'état canadien qu'ils considèrent comme un état colonial », souligne Pascal Lupien.

Le 16 avril, comme d'autres Albertains, j'irai aux urnes en citoyen avisé sur tous ces facteurs. Je concède que la carte identitaire sera peut-être peu évoquée dans les grands rassemblements partisans. Cependant, pour moi comme pour d'autres, elle habitera le coeur du geste à poser dans le secret de l'isoloir. C'est là que se déterminera de quel côté penchera mon choix d'électeur. Mais ce vote ne sera qu'une étape d'un processus, parce que je crois important de continuer à exprimer les préoccupations citoyennes, incluant celles qui relèvent de l'identité ou des identités que je revendique.