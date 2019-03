Fin des plaidoiries au procès de Blessing Dugbeh

La procureure aux poursuites criminelles Me Marie-Ève Phaneuf estime que les témoignages de la présumée victime et d’un autre adolescent sont suffisants pour reconnaître la culpabilité de Blessing Dugbeh.

C’est sur les éléments essentiels des infractions reprochées à l’accusé que les versions des deux témoins se corroborent , insiste Me Phaneuf.

Lors du procès, la jeune femme affirme avoir refusé à plusieurs reprises son désir de participer à ces gestes de nature sexuelle. Cette affirmation a été soutenue par le récit de l’autre témoin.

Les deux ont aussi déclaré que Blessing Dugbeh aurait forcé la présumée victime à lui faire une fellation, sans son consentement.

Pour l’accusation de menaces de mort, la Couronne a aussi rappelé que l’accusé a diffusé une vidéo sur le réseau social Snapchat. Dans l’extrait, l’accusé a écrit : « We don’t call 911, we use guns ». (Traduction libre : « On n’utilise pas le 911, on utilise des fusils. »)

Les faits se seraient déroulés dans un appartement, le soir du 12 février 2017. L’adolescente avait alors 15 ans.

La juge Claire Desbiens a pris la cause en délibéré. Elle devrait rendre son verdict le 1er mai prochain.

La crédibilité des témoins

Lors de sa plaidoirie, la défense a insisté sur les différences entre les versions des deux témoins qui, selon elle, minent leur crédibilité. En effet, des notions de temps et de lieux différaient entre les deux témoignages.

[Les trous de mémoire], c’est souvent le cas, quand il y a des jeunes qui doivent témoigner sur des événements qui se sont déroulés des années plus tôt, ajoute toutefois Me Phaneuf. La jurisprudence est claire à ce sujet, dans son évaluation de la crédibilité, de la fiabilité et de la valeur probante des témoignages, la juge doit tenir compte du fait que les enfants peuvent avoir de la difficulté à s’identifier dans le temps et dans l’espace.

En matière d’agression sexuelle collective sur une victime de moins de 16 ans, la peine d’emprisonnement minimale est de 5 ans.

Blessing Dugbheh n’a pas témoigné lors de son procès.

Le procès de Blessing Dugbeh a débuté le 25 mars. Il fait face à cinq chefs d'accusation, dont agression sexuelle en groupe, agression sexuelle sur une mineure, menaces de mort et harcèlement criminel