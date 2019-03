Les partis politiques du Manitoba nomment leurs candidats en vue des élections

« Les partis semblent prêts pour des élections dès ce printemps », estime Paul Thomas, politologue à la retraite de l'Université du Manitoba.

Le premier ministre du Manitoba insiste sur le fait que la date des élections fixée au 6 octobre 2020 n'était pas gravée dans le marbre, mais bien la dernière date possible pour le vote.

Brian Pallister a dit aux journalistes plus tôt ce mois-ci qu'il ne déclencherait pas d'élection provinciale pendant la période des inondations printanières.

La spéculation est également alimentée par le fait que son gouvernement a réduit la taxe de vente provinciale d'un point de pourcentage an plus tôt que prévu et que son parti nomme rapidement des candidats.

Les conservateurs ont déjà nommé 28 candidats dans les 57 circonscriptions de la province depuis la mi-janvier.

Les candidats du parti sont tous des députés siégeant, à l'exception d'Audrey Gordon dans Southdale et de Nancy Cooke dans Fort Garry.

Le mois prochain, les membres conservateurs éliront sans opposition Scott Johnston dans Assiniboia et James Teitsma dans Radisson.

Les néo-démocrates ne perdent pas de temps

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a, quant à lui, présenté ses premiers candidats cette semaine: le député Jim Maloway dans Elmwood et l'ancien conseiller municipal de Brandon, Lonnie Patterson. Ce dernier tentera de récupérer Brandon East.

« Nous cherchons à mettre tout le monde en place probablement avant la fin du mois de mai », explique la coprésidente du comité de planification électorale du parti, Ellen Olfert.

Pendant ce temps, les libéraux ont annoncé des réunions de nominations en avril pour élire sans opposition leurs députés.

Le chef Dougald Lamont sera candidat à l'investiture dans Saint-Boniface le 23 avril et Judy Klassen devrait être nommée pour Kewatinook le 24 avril.

Le député libéral du Manitoba et ancien chef du parti, Jon Gerrard. Photo : CBC / Walther Bernal

La semaine suivante, le parti nommera Cindy Lamoureux dans Tyndall Park plutôt que la circonscription de Burrows qu'elle représente maintenant. Jon Gerrard devrait être élu sans opposition dans le quartier River Heights.

David Engel, vice-président libéral du Manitoba, a déclaré que son parti ne précipitait pas son processus de nomination.

« Nous voulons les bonnes personnes et nous aurons des candidats forts dans toutes les circonscriptions, affirme-t-il. Nous ne ressentons pas le besoin de nous précipiter à moins que cela ne nous soit imposé. »