Séance de rasage et d’épilation en solidarité avec 3 jeunes atteints du cancer

Des élèves et des enseignants sont passés sous le rasoir ou ont subi l’épreuve des bandelettes d’épilation afin d'amasser de l’argent pour trois jeunes de l’école atteints de cancer.

Il s’agissait d’une initiative d’élèves de 11e année, dont l’idée a fait boule de neige.

Élan de solidarité à la Polyvalente Louis-Mailloux

Au début, c’était juste se raser la tête, mais à partir de là, on a tous un peu amélioré l’idée et on a travaillé en équipe , affirme Derek Roy-Perron, l’un des instigateurs.

En fin de compte, la campagne s’est étendue à toute l’école. Des enseignants ont accepté de participer et de sacrifier quelques poils et cheveux pour la cause.

Un jeune se fait raser la tête en appui à trois autres élèves atteints d'un cancer à la Polyvalente Louis-Mailloux à Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il y a trois de nos profs, des professeurs de physique, de maths et d'histoire, et de mécanique, ajoute Derek Roy-Perron. Ce sont les trois que les élèves veulent voir le plus au milieu. C’est ceux qui donnent le plus de devoirs (rires)!

Des enseignants ont aussi participé, dont celui-ci, qui a accepté que des élèves lui épilent les jambes. Photo : Radio-Canada / René Landry

Louis Cormier est proche d’un des élèves atteints du cancer. Celui-ci réagit bien à ses traitements à l’heure actuelle et pense pouvoir terminer l’année scolaire en classe, avec ses amis.

L’épreuve vécue par son ami lui a fait comprendre que les traitements que doivent subir les jeunes atteints d’un cancer peuvent engendrer des difficultés financières à leurs familles, ces soins étant souvent prodigués à l’extérieur de la région.

Plusieurs adolescents ont dit adieu à leur belle chevelure pour montrer leur appui à leurs amis malades. Photo : Radio-Canada / René Landry

T’as un enfant à l’hôpital à cinq heures d’ici, tu ne vas pas toujours rester à la maison pour travailler, des fois tu veux être avec ton enfant, et ça, ça fait manquer beaucoup de travail. Donc oui, c’est une bonne idée de lancer ce mouvement-là pour aider ces familles-là.

Les jeunes organisateurs de l’activité espèrent que leur idée sera reprise par d’autres écoles pour aider d’autres familles.