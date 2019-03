Travaux majeurs sur l'autoroute Henri-IV dès dimanche

À compter de dimanche et jusqu'en novembre, la sortie de la rue Enstein sera fermée en tout temps aux automobilistes en direction sud. L'accès à Henri-IV en direction nord par la rue Einstein sera également fermée pour la même période.

Puis dès lundi, la circulation pourrait devenir plus pénible en direction nord, entre l’autoroute Charest et la rue Rideau. Les voies de circulation seront déviées et leur largeur sera réduite à 3,3mètres.

La déviation des voies en direction sud, à la même hauteur, est prévue à compter du 8 avril.

Le projet d'élargissement de l'autoroute Henri-IV. Photo : Radio-Canada | Google Earth

Wilfrid-Hamel

Dès lundi, une seule voie en direction ouest sera ouverte sur le boulevard Wilfrid-Hamel, à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, près de la bretelle d'accès.

Les trois autres voies seront fermées en raison de travaux au réseau d'égoût et d'aqueduc.

Les automobilistes se dirigeant vers l'est sont invités à emprunet la rue Côté, l'autoroute Robert-Bourassa, la rue De Brugnon et le boulevard Père-Lelièvre comme voies de contournement.

Les 2 et 3 avril, deux voies de circulation seront ouvertes, une dans chaque direction.

Le tout devrait revenir à la normale mercredi en fin de journée.