Illumin’ART : « Ça m’a permis d’arrêter de penser à la drogue, puis d’aller plus vers la musique »

Sortir les jeunes de la rue, de la toxicomanie et de l'exclusion sociale par l'expression artistique, c'est la mission du LAB. L'organisme convie le public au lancement d'un troisième album collectif ce soir, à la salle Jean-Despréz. Voici l'histoire d'artistes pour qui l'art n'est plus qu'une thérapie, mais un mode de vie.

Au terme d’un an de travail durant lequel 14 participants ont suivi des ateliers et des formations artistiques avec des professionnels, le LAB lance son nouvel album collectif, Illumin’ART.

Le LAB est un point de service du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO). L’organisme oeuvre principalement auprès de jeunes âgés de 16 à 30 ans à risque ou vivant avec des problématiques de toxicomanie, d’itinérance de santé mentale ou d’exclusion sociale. L’objectif est d’offrir un lieu d’inclusion sous le sceau de l’expression et de la création.

L’opus constitué de pièces originales composées par les créateurs est lancé le 3 avril à la salle Jean-Despréz en formule spectacle. Le public est invité gratuitement : C’est vraiment pour permettre à toutes les personnes de tous les horizons et de tous les milieux d’y assister et de pouvoir rendre le spectacle accessible , explique Marie-Ève Parent, coordonnatrice et intervenante socioartistique au LAB.

« Illumin'ART », le 3e album collectif du LAB. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

C’est une belle adrénaline, un buzz qui n’est pas dû à la consommation, mais qui est dû à rendre un projet positif jusqu’au bout. C’est vraiment magique, tout ce qui se passe. Marie-Ève Parent, coordonnatrice et intervenante socioartistique au LAB.

Illumin’ART est le troisième projet collectif de l’organisation, monté de toutes pièces par des artistes plus que fiers du résultat. Ça a été un processus assez long parce que ce n’est pas juste un spectacle. Pour plusieurs, c’est la première fois qu’ils écrivent des chansons, qu’ils vont en studio. Ça a été un coaching de longue haleine , ajoute Mme Parent.

L’album se veut donc un projet éducatif, certes, mais surtout une porte ouverte sur un avenir beaucoup plus lumineux pour les participants. Pleins feux sur une relève artistique pleine d’espoir, forte d’un parcours hors du commun.

Maxime Beaulne-Ladouceur (à gauche) et Alexandre Landry (à droite) espèrent un jour faire carrière en musique. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Alexandre et Maxime

Alexandre Landry participe pour le troisième fois au projet d’album collectif du LAB en signant les refrains et les voix d’arrière-plan de la chanson Carte au trésor. Il chante depuis des années et s’amuse à vaciller d’un style musical à l’autre.

Il y a un peu plus de dix ans, une querelle avec son groupe de musique (et d’amis par le fait même) avait tiré un trait sur ses rêves musicaux. Ce qui est arrivé avec mes boys, c’est ça qui m’a mis dans la dépression, dans la drogue pis toute , raconte-t-il.

Quand je suis arrivé au LAB, c’était pour arrêter ma drogue. Alexandre Landry

C’est à ce moment que le LAB est entré dans sa vie. Je faisais beaucoup de drogues dans ce temps-là, des drogues dures. Puis en étant au LAB, en jouant ma musique, en jouant de la guitare, en jouant de la batterie, en chantant, ça m’a permis d’arrêter de penser à la drogue, puis d’aller plus vers la musique , déclare le jeune homme avec un grand sourire.

Aujourd’hui, Alexandre caresse le rêve d’avoir une carrière musicale et continue de fréquenter le centre qui l’aide à faire des pas dans la bonne direction depuis une décennie déjà.

Maxime Beaulne-Ladouceur, quant à lui, a découvert l’organisme il y a environ trois ans. J’étais jeune dans le temps, j’avais 16 ans et [je jouais] aux jeux vidéo tout le temps. Puis, Alex est arrivé dans ma vie et il m’a dit : ''Là, je pense qu’il est temps que je te montre de quoi'' , se rappelle-t-il, avouant en riant que lors de ses premières visites au LAB, il était si gêné qu’il appelait tout le monde « monsieur » et « madame ».

Je retiens que peu importe si les gens te rabaissent, si tu as des rêves, ils peuvent s’accomplir pareil. Maxime Beaulne-Ladouceur

Celui qui a coécrit et chante les couplets de Carte au trésor vit l’expérience pour une première fois, fier d’étayer sa réussite à ceux qui ne croyaient pas en lui.

Dans ma vie, on m’a souvent dit que je n’allais rien faire de bon. On m’a souvent rabaissé en disant : '' Tu ne vas rien faire de bon, tu vas finir dans la rue, tu vas devenir un bum'' , glisse Maxime, le regard brillant. Je n’ai vraiment plus rien à prouver parce que je l’ai fait une fois.

David est fier de dire que malgré son passé difficile, il n'est pas tombé dans le tourbillon de la dépendance aux drogues ou à l'alcool. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

David, alias Le grand David

David fréquente le groupe depuis près de trois ans. Il raconte avoir grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean où, à l’époque, l’autisme était peu connu et les ressources manquaient. Au LAB, David trouve un lieu d’inclusion où il peut s’amuser ou passer le temps, échapper à la routine quotidienne et même écarter des pensées noires.

Pour le projet Illumin’ART, il a choisi d’écrire un texte sur son parcours qui, même exempt de dépendances, n’était pas moins difficile selon lui. Des fois le monde va se dire : ''Tu n’as pas passé par la drogue, alors tu ne connais pas cette réalité-là." Mais c’est de montrer au monde qu’il y a des problèmes qu’on ne peut pas contrôler , affirme-t-il.

Son slam parle de la violence familiale qu’il a vécue, des coups que l’enfant sans problèmes qu’il était recevait, sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Juste parce que… , chuchote-t-il doucement.

On se demande pourquoi l’enfant ne passe pas ses cours, mais c’est parce qu’avant tout, l’enfant il se demande : ''Est-ce que je vais me faire tabasser quand je vais rentrer de l’école?'' David

C’est vraiment comme si j’explique tranquillement, sans nécessairement essayer d’avoir un rythme fixe. Plus comme réciter une parcelle de ma vie , précise David.

Joelle Waite fréquente le LAB pour en apprendre tous les jours sur ce qui la passionne : les arts. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Joelle, alias Piper

Pour Joelle Waite, l’album est un projet tout ce qu’il y a de plus positif. C’est une expérience magnifique, unique! , s'exclame l’artiste qui cumule les présences sur les scènes amateures depuis quelques années.

Sur la pièce Family, improvisée au moment de l’enregistrement de l’album, la voix de Piper narre un long voyage depuis la Jamaïque, son pays natal, où la vie était difficile. Une histoire d’immigration, d’appartenance, de famille et d’amour qui l’a menée ici, au Canada, pour apprendre le français.

Il faut retenir que la vie n’est pas toujours facile et qu’il faut profiter de tous les moments avec la famille. Joelle Waite

Voilà une belle façon pour l’interprète de rendre hommage à sa troisième famille , celle du LAB, où elle s’est toujours sentie chez elle. Le moment où tu vas mettre un pied dans le LAB, tu vas dire : ''WOW!''. C’est vraiment une ambiance de famille." Je n’en avais pas beaucoup avant, alors quand je suis venue ici, ça m’a fait du bien , note Joelle.

Marcel Bertrand a vécu dans la rue à Victoria en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Marcel

Pour composer Un sourire, Marcel Bertrand a conjugué quelques textes et poèmes de son cru. Lorsqu’il chante le refrain, il pense à un ami qui a mis fin à ses jours : « Mon ami, aide-moi à survivre à ce curieux hiver de glace. S’il te plaît, fais-moi un sourire qui me donnerait une place ».

Un texte bien senti, interprété par un homme dont le vécu a été marqué par l’itinérance et la consommation abusive. On était un peu dans la consommation d’alcool et de pot. Un peu trop dans le fond... et c’est ça qui l’a abattu , se désole Marcel Bertrand. La consommation, ça peut mener à ça. C’est pour ça qu’il y a des organisations comme [le LAB] .

Je consomme encore. Probablement que je bois un petit peu trop, mais je ne viens pas ici pour trouver des solutions à ma consommation. Marcel Bertrand

Marcel raconte avoir toujours été le plus jeune de sa cohorte scolaire, un peu reclus et oublié. Il fréquente le LAB à l’occasion pour y rejoindre sa copine, mais retrouve aussi le semblant d’une fraternité oubliée. Je recherche une vie sociale que, dans le fond, c’est comme si je suis encore au secondaire dans ma tête , propose-t-il en réfléchissant à haute voix.

Cet amoureux des mots se dit chanceux de pouvoir partager une chanson. Ça me nourrit et je veux continuer à le faire , conclut l’artiste qui espère un jour avoir son propre album.