Attachez vos ceintures de sécurité, les policiers vous auront à l'oeil

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), comme la plupart des corps policiers de la province, aura les automobilistes à l'oeil d'ici au 4 avril et sévira particulièrement sur les automobilistes qui négligent de porter leur ceinture de sécurité.

Les autorités vont patrouiller dans le cadre de l'Opération nationale concertée ceinture 2019, qui a pour but de rappeler l'importance de boucler sa ceinture de sécurité à bord d’une voiture.

La Sûreté du Québec (SQ) signale que des recherches démontrent que la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies et à diminuer la gravité des blessures. Si tous les occupants bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 27 décès et 70 blessés graves chaque année.

Les données recueillies par La Presse canadienne démontrent que chaque année, en moyenne, près du tiers des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés ne portaient pas leur ceinture.

De 2013 à 2017, les pourcentages d'occupants d'un véhicule décédés dans un accident qui ne portaient pas leur ceinture étaient de 28,6 pour cent pour les conducteurs, 15,5 pour cent pour les passagers avant et 35,7 pour cent pour les passagers à l'arrière.

Dans les accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd de 2007 à 2011, seulement 38 pour cent des victimes décédées qui étaient à bord d'un véhicule lourd portaient leur ceinture.

Pendant la campagne policière, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) déploie une campagne de sensibilisation sur l'importance de s'attacher à l'arrière comme à l'avant. La campagne a débuté lundi dernier et elle prendra fin le 21 avril.

L'Opération nationale concertée ceinture 2019 est menée en collaboration avec la SAAQ, l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) et Contrôle routier Québec (CRQ).