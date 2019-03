Notre édition week-end

Bientôt une pilule contraceptive pour les hommes, le portrait linguistique des Autochtones au Canada, le plateau du Golan expliqué, une série sur le Mexique et y a-t-il des cougars au Québec? Voici 10 textes à lire ce week-end.

1. Au Mexique, la discrimination systémique contre les indigènes

L'ethnologue et sociologue Catherine Héau-Lambert interviewée par Michel Désautels Photo : Radio-Canada / Yves de Vathaire

Depuis la révolution mexicaine, les écarts entre les conditions de vie des Autochtones et des classes blanches ne font que s'accentuer. Et l'avenir ne s'annonce guère meilleur, constate l'ethnologue et sociologue Catherine Héau-Lambert

Un texte de Michel Désautels

2. Portrait de la situation linguistique des Autochtones au Canada

Carte des communautés autochtones montrant que les langues algonquiennes (en jaune) sont les plus répandues au Canada. Photo : Radio-Canada / Datawrapper

Certaines langues autochtones, comme le cri, l'ojibwé ou l'inuktitut, s'en sortent pas trop mal, pour l'instant. Mais d'autres, comme le kutenai, le tlingit ou le haïda, parlées par une poignée de personnes souvent très âgées, risquent de disparaître d'ici peu. Et la situation varie d'une communauté à l'autre.

Par Bernard Barbeau

3. Le bitcoin, planche de salut pour des Vénézuéliens

Le bitcoin : une cryptomonnaie qui fait rêver Photo : Getty Images / Paul Paladin

Pour la famille Di Bartolomeo, comme pour d'autres Vénézuéliens, le bitcoin a été un chemin vers la liberté, un des seuls moyens d'économiser dans ce pays où l'économie est en déroute depuis plusieurs décennies.

Par Binh An Vu Van

4. Aucune preuve scientifique de l’existence d’une population de cougars au Québec

Un cougar Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

Pendant plusieurs années, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a investi temps et argent pour tenter de déterminer si ceux qui disaient avoir aperçu un cougar dans la province avaient la berlue. Après des années à récolter des poils à l'aide d'un dispositif dont la fiabilité est aujourd'hui contestée, Québec rend un verdict sans appel.

Un texte de Julie Vaillancourt

5. Plateau du Golan : que change la reconnaissance de Donald Trump?

La signature par le président américain d'un décret reconnaissant formellement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan a suscité la réprobation internationale. Mais change-t-elle quelque chose à la situation au Proche-Orient?

Par Ximena Sampson

6. Une pilule contraceptive pour homme franchit une première phase de tests

Un contraceptif oral pour homme pourrait devenir réalité. Photo : iStock / TanyaJoy

Les femmes ont accès à une vaste gamme de produits contraceptifs oraux, dont la plupart emploient une ou plusieurs hormones, depuis les années 60. Après des années de recherche, une pilule contraceptive pour homme pourrait aussi devenir réalité.

Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

7. Au Mexique, la résistance indigène aux parcs éoliens

Edgar Martin Regalado, résident d'Union Hidalgo, au Mexique, s'inquiète des dommages causés par les parcs éoliens. Photo : Radio-Canada / Marie-France Abastado

Les multinationales éoliennes se sont implantées massivement dans la région de l'isthme de Tehuantepec, dans le sud du Mexique, et elles voudraient continuer à le faire. Mais les indigènes ne l'entendent pas ainsi, et ils luttent depuis des années pour préserver leur territoire. Voici leur point de vue.

Par Marie-France Abastado

8. Guadalajara, la Silicon Valley du Mexique

Vox Feed, une des nombreuses entreprises émergentes de Guadalajara Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

Cette ville, la deuxième en importance au pays, est associée aux mariachis et à la tequila. Mais c'est aussi une capitale de la haute technologie, qui regarde vers le nord.

Par Michel Labrecque

9. Médusavirus, le virus géant qui remet en question des aspects de l’évolution

Une tête de Méduse Photo : iStock / bisla

Des chercheurs japonais ont trouvé une créature microscopique qui semble surgir de la mythologie antique : un virus dont les proies sont transformées en pierre. Ses caractéristiques pourraient changer notre façon de concevoir l'origine des virus.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

10. L’avez-vous vu? La femme qui ne souffre pas et des pigeons climatologues

Un pigeon participant à l'étude. Photo : Université de Birmingham/Rick Thomas

Une Écossaise ne ressent aucune douleur en raison d'une rare mutation génétique et des pigeons voyageurs sont reconvertis en climatologues. Voici sept nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

