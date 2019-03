Le procès de l'auteur présumé de l'attaque au camion bélier d’Edmonton compromis

Abdulahi Sharif fait face à cinq accusations de tentative de meurtre dans une attaque au camion bélier, à Edmonton, en septembre 2017. Il est aussi accusé de port d'arme et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.

L’homme, au volant d'un camion U-Haul, aurait d'abord foncé sur un agent de police pour ensuite le poignarder près du stade du Commonwealth. Il aurait continué sa route, happant quatre piétons sur l'avenue Jasper, au centre-ville d’Edmonton.

Le 20 mars, les avocats d’Abdulahi Sharif ont demandé leur retrait du dossier. Tom Engel et Samantha Labahn n’ont alors pas précisé les raisons de la demande en se retranchant derrière le secret professionnel.

Dans un message à CBC, Tom Engel a confirmé que sa collègue et lui ont fait cette demande parce que leur client a décidé de les renvoyer.

Jeudi, un juge de la Cour du Banc de la Reine lui a demandé s'il avait contacté l'aide juridique pour obtenir les services d'un nouvel avocat.

Par l’intermédiaire de son interprète, Abdulahi Sharif a répondu qu’il ne l’avait pas encore fait et que personne de l'aide juridique ne l’avait contacté depuis.

« Je veux que vous me promettiez, M. Sharif, le plus tôt possible, pas plus tard que demain, que vous appellerez l’aide juridique pour demander un nouvel avocat. Et c’est important que vous mentionniez que c’est urgent », a demandé le juge.

L’accusé a répondu qu’il ne pouvait rien promettre, mais qu’il ferait de son mieux.

En raison de ce nouveau développement, 12 rendez-vous prévus en avril et en mai pour des motions préliminaires au procès ont dû être annulés par la Cour du Banc de la Reine.

Le procès d’Abdulahi Sharif doit commencer le 30 septembre, avec la sélection des jurés. Il devrait être terminé d’ici la fin de janvier 2020.

Abdulahi Sharif doit retourner en cour le 9 avril. Le juge lui a ordonné de transmettre cette date à son nouvel avocat une fois que celui-ci serait choisi.

L’accusé restera en détention dans l’attente de son procès.