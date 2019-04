Ottawa bat au rythme des cocktails

Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril : la tranquille capitale fédérale se révèle de plus en plus incontournable pour les amateurs de mixologie. Alors que convergent aujourd'hui les meilleurs barmans de la Ville pour compétitionner lors de la finale régionale de l'événement Made with Love, deux pros discutent de cet art en effervescence.

Un texte de Stéphanie Rhéaume pour Les Malins

Charles-Éric Laperrière jubile. Manifestement heureux derrière un bar, le jeune homme de 27 ans papillonne avec aisance pendant qu’il prépare une création aux arômes de lime et de raisins verts.

Les affaires roulent plutôt bien pour lui. Le natif de Rouyn-Noranda a lancé il y a un an son service de chef et de mixologie à domicile. Il s’apprête à ouvrir en juin le restaurant Gray Jay avec ses partenaires, la chef Dominique Dufour (anciennement du Norca de l’Hôtel Le Germain) et Devon Bionda. L’établissement installera ses pénates, rue Preston à Ottawa.

Charles-Éric Laperrière portera d’ailleurs les couleurs du Gray Jay ce soir pour la finale régionale de Made with Love, un concours où les maîtres de l’art du cocktail rivalisent d’adresse pour conquérir le public et les membres du jury.

L'événement Made with Love est une compétition de mixologie. Photo : Crédit : Made with Love

La compétition est quand même assez intense ici à Ottawa. Charles-Éric Laperrière, mixologue et finaliste à la compétition Made with Love

En tout, 18 artisans du cocktail joueront du coude dans une atmosphère bon enfant. Deux heureux gagnants auront la chance de représenter la capitale lors de la finale nationale, plus tard ce printemps, à Halifax.



Ottawa : un terreau fertile pour la mixologie

Quand tu commences à porter un petit peu plus d’intérêt, tu vois que la mixologie, c’est quand même assez grand ici à Ottawa. Puis ça se développe de plus en plus , affirme Charles-Éric Laperrière avec conviction.

Le gérant du restaurant Mati, Martin Pineault, abonde en ce sens. La scène ottavienne se démarque, selon lui, par le talent de ses représentants, bien qu’elle s’avère relativement jeune.

Martin Pineault, ambassadeur de la compétition de cocktails Made with Love à Ottawa Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Ottawa est souvent dans l’ombre de Toronto et Montréal. On est vu comme le petit frère. Mais je trouve que ça change beaucoup depuis récemment. Martin Pineault, mixologue et ambassadeur pour Made with Love

L’ambassadeur pour Made with Love cite en exemple le bar à cocktails Moonroom dans la petite Italie. Selon Martin Pineault, l’établissement qui a ouvert ses portes il y a une décennie est un pionnier dans le domaine.

C’est une des premières places dans la région à avoir fait des vrais cocktails , souligne-t-il.

Son confrère, prétendant au titre du meilleur mixologue, Charles-Éric Laperrière insiste sur un point important. S’il est facile de faire des cocktails, il n’est pas donné à tous de maîtriser les classiques, précise-t-il, tout en admettant avoir beaucoup d’admiration pour le travail de son collègue Jordan Lang du Albion Rooms, lui aussi finaliste pour Made with Love.

Agrandir l’image Jordan Lang du Albion Rooms participe aussi à la finale régionale de Made with Love à Ottawa. Photo : Crédit : Taste & Tipple

La capitale est-elle mûre pour autant pour une boisson emblématique à son nom? Le quartier Manhattan à New York a bien le sien. Plus près de nous, la métropole québécoise peut se targuer d’avoir son cocktail Montréal, à base de gin de type London Dry et de whisky Rye canadien. Martin Pineault a déjà eu ce débat avec d’autres mixologues d’Ottawa. D’après celui qui gravite dans le milieu depuis une quinzaine d’années, il est encore un peu tôt pour marquer la capitale d’un cocktail signature. Il serait fort et il se coucherait de bonne heure! , lance avec ironie Charles-Éric Pineault, avant de proposer d’inclure à cet éventuel cocktail signature une touche de Sortilège, une liqueur de whisky canadien et de sirop d’érable.

Bien manger et bien boire

L’agitation autour de l’art de concocter des mélanges à base de spiritueux apparaît indissociable de l’intérêt grandissant pour la gastronomie en général dans la capitale. En fait, selon les deux passionnés de mixologie, les plaisirs de la table et du bar vont de pairs.

La culture gastronomique à Ottawa a besoin des deux : la cuisine et la mixologie. Bien manger, bien boire. Martin Pineault, mixologue et ambassadeur pour Made with Love

Charles-Éric Laperrière s’emballe lorsqu’il parle de l’enthousiasme du public.

Le mixologue Charles-Éric Laperrière défend les couleurs du restaurant Gray Jay lors de la finale régionale de la compétition Made with Love à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Il soutient que la clientèle d’ici se montre de moins en moins frileuse à l’idée de faire l’expérience d’un nouveau restaurant plutôt que de se contenter d’une grande chaîne.

C’est un peu plus risqué pour les gens d’essayer de nouveaux endroits, mais je dirais que la mixologie a commencé à prendre beaucoup plus de place que seulement la cuisine dans les restaurants. C’est le front of the house et le back of the house qui créent ensemble , ajoute le copropriétaire du Gray Jay.

L’art du cocktail ou la nécessaire vulgarisation

Selon Martin Pineault, la clientèle s’informe de plus en plus au sujet de ce qu’elle déguste dans sa coupe à cocktail ou son verre highball. Le mixologue de 36 ans mentionne l’influence non négligeable des plateformes à l’instar d’Instagram ou encore d’une émission comme Chef’s Table sur Netflix.



Par conséquent, la communauté de "bartenders" d’ici doit absolument repousser les limites, constate-t-il.

Tous les deux s’entendent sur une chose : l’important rôle d’accompagnement que jouent les "bartenders" pour permettre aux clients d’explorer des avenues différentes en termes de mixologie.

Si les deux hommes ont soif de connaissances et s’abreuvent à de nombreuses sources pour parfaire leur science, ils font comprendre qu’il y a un accompagnement nécessaire pour emmener les clients plus loin dans leur expérience.

Si quelqu’un te demande un Old Fashioned, pis que la personne est plus traditionnelle et qu’elle veut vraiment le Old Fashioned avec le cube de sucre brun, le “bitter”… Puis tu lui fais un Old Fashioned avec un sirop simple que tu as fait infusé avec du chaï ou peu importe ! C’est là qu’il faut que tu sois capable de manier la conversation pour lui apprendre que c’est ça la création, ça ne s’arrête pas à faire toujours les mêmes choses , indique Charles-Éric Laperrière.

Qu’elles soient de tendance classique ou réinventée, les créations alcoolisées proposées par les mixologues de Made with Love devraient attirer environ 700 personnes au parc Lansdowne à Ottawa, selon les organisateurs.