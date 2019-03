Les libéraux promettent de rendre le logement plus abordable

Ils ont promis de réduire de 10 % l’impôt foncier sur les premiers 200 000 $ de la valeur imposable des maisons et de verser un rabais de 300 $ par année aux locataires dont le loyer est inférieur à 1500 $ par mois.

En réduisant les impôts fonciers, nous rendrons la propriété de maisons plus abordable », a déclaré le chef MacLauchlan par voie de communiqué. « Et notre rabais sur les loyers rendra aussi le logement plus abordable pour des milliers de Prince-Édouardiens et leurs familles.

Les libéraux ont aussi promis de soutenir financièrement les proches qui s’occupent d’aînés vivant toujours à la maison. Ils seront admissibles à une aide financière qui pourrait s’élever à 500 $ par mois.

Ils s’engagent enfin à relever l’exemption personnelle de base, aux fins de l’impôt, à 10 000 $ d’ici 2020 et à verser un crédit d’impôt aux parents dont les enfants participent à des activités parascolaires.

Le Parti libéral a aussi promis d’augmenter le salaire minimum à 14 $ l’heure d’ici 2022, alors que le NPD, à l’occasion de la première annonce de la campagne, a promis de l’augmenter à 15 $ l’heure d’ici 4 ans.

Les Prince-Édouardiens iront aux urnes le 23 avril.