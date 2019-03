La victime du meurtre dans Southdale identifiée

Les policiers ont été appelés mardi vers 10 h 45 dans une résidence de la rue Rockcliffe, près de la Monnaie royale.

Une fois sur place, les agents ont trouvé une femme gravement blessée et dans un état critique, a indiqué le porte-parole de la police, Rob Carver.

Elle a été transportée à l’hôpital, mais est morte peu de temps après.

Selon Rob Carver, les policiers ont parlé avec quelqu’un dans la maison où s’est produit le crime, mais aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment et l’enquête se poursuit, affirme la police de Winnipeg.

Les voisins de Lise Danais parlaient d'elle comme une femme gentille et agréable. Photo : Facebook

Un meurtre qui suscite la consternation

« Elle était très gentille avec moi. C’était une femme très agréable, raconte un voisin de la victime, Richard Middleton. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais c'est un choc pour tout le quartier. »

Selon lui, il s’agit d’un quartier très sécuritaire, habité par des personnes plus âgées.

Les voisins ont confirmé que la femme et son fils habitaient la maison depuis un certain temps et que c'était une famille monoparentale.