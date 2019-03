Choc et consternation après l'annonce de la mise à pied de 1500 travailleurs à l’usine Fiat-Chrysler de Windsor

1500 emplois seront perdus dès le 30 septembre à l'usine d'assemblage en raison de l'annulation d'un des trois quarts de travail.

Selon Denis Desaulnier, un travailleur, la nouvelle a voyagé rapidement sur le plancher de l’usine jeudi soir.

Tout à coup d’autres employés ont commencé à dire que le shift [quart de travail] de minuit partirait au mois de septembre. Ça donne beaucoup de la peine pour les gens plus jeunes qui auront pas d’ouvrage s’est inquiété le travailleur lors d’une entrevue au téléphone.

Y avait une coupe de jeunes. C'était triste de les voir, ils pleuraient un peu parce qu'ils savaient qu'après le mois de septembre, ils ont plus d'avenir Denis Desaulnier, employé de Chrysler à Windsor

Selon M. Desaulnier, certains travailleurs gardent tout de même espoir, puisqu’une situation similaire s’est déjà produite en 2009.

La dernière fois que c’est arrivé, qu’on pensait annuler le troisième shift, et pendant les six mois les ventes ont monté et ils ont gardé le shift jusqu’à hier , se rappelle M. Desaulnier.

Le 4 mars 2009, au plus bas du ralentissement économique, Chrysler avait annoncé que le troisième quart de travail serait supprimé. La raison invoquée était alors la diminution des ventes des minifourgonnettes.

Mais cette décision a été annulée en juillet de la même année.

Pour Yan Cimon, professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval, il serait étonnant que les ventes de la Pacifica augmentent en six mois.

C'est très rapide pour relancer le modèle [...] on devrait jouer sur les prix. Mais dans le cas de la Pacifica, le prix n'est pas fait pour que Chrysler puisse faire baisser les prix à court terme , explique-t-il.

Si on se questionne pas activement sur l'avenir de l'usine et des modèles qui y sont produits... les nouvelles risquent d'être plutôt mauvaises Yan Cimon, professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval

Les fournisseurs de pièces inquiets

Les fournisseurs de pièces automobiles ont aussi appris la nouvelle rapidement jeudi soir.

Selon Marc Lévesque, directeur marketing pour le producteur de pièces CenterLine, l’entreprise basée à Windsor s’attend à une réduction des ventes, mais pour le moment, nous ne prévoyons pas suffisamment de réduction pour affecter notre emploi actuel .

Réaction du conseil municipal

Le président de la section locale 444, Dave Cassidy a tenu de durs propos à l'égard du maire de Windsor, Drew Dilkens, jeudi.

J'ai contacté Drew Dilkens à tant de reprises. Drew Dilkens doit porter attention à ceci. C'est dévastateur pour la ville de Windsor , a-t-il lancé en conférence de presse.

Le maire de Windsor dit être en contact avec Fiat Chrysler afin de déterminer si d’autres modèles pourraient y être assemblés, mais ajoute qu’il ne met pas de pression sur la compagnie.

Des commentaires qui font aussi réagir d'autres conseillers municipaux. Kieran McKenzie qui représente le quartier 9 affirme qu’il fera tout ce qu’il peut faire en parlant avec des gens du syndicat et tous les gens à qui je peux pouvoir avoir accès.

Le conseiller a ajouté qu’il était inquiet de cette annonce.

L'usine d'assemblage de Fiat-Chrysler de Windsor, qui produit la Chrysler Pacifica ainsi que la Dodge Grand Caravan, emploie plus de 6000 personnes.

Elle a ouvert ses portes en 1928.