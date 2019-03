Les infirmières insultées par des publicités du gouvernement

La province a commencé à envoyer des messages à caractère publicitaire il y a plusieurs semaines, mais la publication sur Twitter d’une image de trois femmes qui reçoivent un traitement facial, dont une qui porte des vêtements d’infirmière, a particulièrement fait réagir jeudi.

Parmi les autres messages, on voit des images de femmes portant les vêtements d’infirmière faisant de la marche en forêt, du yoga et d'autres activités de loisir.

« Joignez-vous aux infirmières du Manitoba. Développez votre carrière, atteignez votre potentiel. Vous aurez aussi le temps de découvrir le Manitoba », peut-on lire dans un des messages.

« Quand j’ai lu ce message, je me suis demandé à quoi ils pensaient en écrivant ça, affirme la présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson. C’est absolument humiliant pour les infirmières et pour les femmes. »

Le ministre de la Santé du Manitoba a ordonné de supprimer ces messages sur Twitter. Photo : Twitter : @MBgov

Selon Mme Jackson, ces messages manquent de sensibilité, compte tenu de la lourde charge de travail et du stress auquel les infirmières font face.

Le Manitoba connaît une pénurie de personnel infirmier et les infirmières travaillent plusieurs heures supplémentaires obligatoires, dit la présidente du syndicat.

« Il est évident qu'il y a un décalage entre ce qui se passe réellement en première ligne des soins infirmiers et ce que le gouvernement croit », affirme Darlene Jackson.

Le ministre de la Santé, Cameron Friesen, a écrit sur son compte Twitter personnel qu'il avait ordonné de supprimer ces messages.

« C’est vraiment étrange. En tant que ministre, je ne me prononce pas beaucoup en général au sujet de campagnes publicitaires, a-t-il expliqué. Cependant, je partage les mêmes préoccupations que tout le monde à propos des images. J'aurai des discussions sur les prochaines étapes dans ce dossier au cours des prochains jours. »

Les images faisaient partie d'une campagne visant à attirer des infirmières au Manitoba et à « mettre en valeur la qualité de vie dans notre province », a ajouté un porte-parole du gouvernement provincial.

Plusieurs personnes ont fait part de leurs préoccupations et la province examinera la campagne, conclut le porte-parole.