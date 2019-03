De la bière sera vendue dans les dépanneurs, confirme le ministre Vic Fedeli

Le budget ontarien du 11 avril va jeter les bases de la vente de bière et de vin dans les dépanneurs, indique le ministre des Finances Vic Fedeli, qui ne fixe toutefois pas d'échéancier.

La vente de bière dans les dépanneurs était une promesse électorale des conservateurs.

M. Fedeli dit que son objectif est d'offrir plus d'options aux consommateurs et de favoriser une baisse des prix grâce à une plus grande concurrence.

Le gouvernement veut aussi permettre la vente d'alcool dans plus d'épiceries et de grandes surfaces.

Selon le ministre Fedeli, l'Ontario a actuellement l'un des plus faibles nombres de point de vente d'alcool par habitant au Canada, soit moins de 3000 détaillants comparativement à environ 8000 au Québec, par exemple.

Le gouvernement répète qu'il n'a pas l'intention de privatiser la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO), qui est une vache à lait pour la province.

On ne sait pas toutefois si la province aurait à verser des compensations financières aux brasseurs propriétaires des succursales Beer Store, si le marché de la bière est ouvert davantage.