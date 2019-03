Fermeture de la 20 ouest tout le week-end dans l'échangeur Turcot

De vendredi 23 h 59 jusqu'à lundi matin 5 h, l'autoroute 20 ouest sera fermée sur un long tronçon qui ira de l'échangeur Turcot jusqu’à la bretelle en provenance de la route 138 est, dans l’échangeur Saint-Pierre.

Les accès à l'autoroute 20 ouest, en provenance de la 15 nord et sud et de l’autoroute Ville-Marie, seront aussi fermés selon le même horaire. Les automobilistes provenant de l'est devront emprunter l'autoroute 40 ouest jusqu'aux autoroutes 13 et 520 pour contourner ces fermetures.

Ailleurs dans l’échangeur Turcot, la bretelle qui conduit de l’autoroute 20 est pour l’A-15 sud sera fermée de 23 h 30 vendredi jusqu’à samedi 8 h.

L'autoroute 15 sud sera aussi fermée dans l'échangeur Turcot, entre l'extrémité sud de l'autoroute Décarie et le secteur du canal de Lachine.

En périphérie de l’échangeur, la rue Saint-Jacques sera fermée entre le chemin Glen/rue de Courcelles et le boulevard Décarie, de vendredi à 22 h jusqu'à lundi à 5 h.

Dans le secteur du pont Champlain, l'autoroute 10 est sera fermée à la hauteur de la sortie 4 au centre-ville jusque sur l'île des Soeurs de de vendredi 22 h à lundi 5 h.