Accident mortel impliquant des joueurs des Timberwolves en 2017 : une femme accusée

Une femme a été accusée de négligence criminelle causant la mort, près de deux ans après que deux adolescents eurent trouvé la mort et que deux autres eurent subi des blessures dans un accident de route survenu près de Burnstown en Ontario.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) indique que son enquête a révélé que les quatre jeunes hommes de 18 ans buvaient de l’alcool dans un bar de Calabogie le soir de l’accident, et que l'alcool était en cause dans l’accident qui a impliqué un seul véhicule, le 27 octobre 2017.

Ann Senack, une femme de 62 ans de la région du comté de Madawaska, fait face à deux accusations de négligence criminelle causant la mort et deux accusations de négligence causant des lésions.

Le lien de l’accusée dans l’affaire n’est toujours pas clair. Jointe par téléphone à sa résidence de Calabogie, jeudi, elle a refusé de commenter.

Alex Paquette (gauche) et Brandon Hanniman (droite) ont perdu la vie à la suite de l'accident. Photo : Gracieuseté des Timberwolves de Renfrew

La communauté réagit aux accusations

Les membres de la communauté de Calabogie rencontrés par CBC à l’extérieur de commerces, jeudi, se demandaient pourquoi des accusations avaient été déposées contre Mme Senak qui, selon eux, est une serveuse au bar.

C’est horrible, ce qui s’est passé , a dit Nancy Ellacott, qui réside dans le secteur. Si ça avait été mes enfants, j’aurais probablement une opinion différente. Mais, vous savez, de plus en plus de gens ne prennent pas la responsabilité de leurs actions. Blâmer quelqu’un d’autre n’est pas correct. Ces jeunes ont fait ce qu’ils ont fait et il y a des conséquences.

Cleo Evans habite aussi dans le coin. Elle a affirmé que malgré les obligations légales des bars de s’assurer de la majorité de leurs clients, il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire pour empêcher quelqu’un de prendre sa voiture .

Le bar sous enquête

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) a fait enquête sur le restaurant-bar Shooter's, à Calabogie, après l’accident.

La CAJO a fait enquête sur le restaurant-bar Shooter's, à Calabogie, après l’accident. Photo : Radio-Canada / Ashley Burke/CBC

L’organisme de surveillance a par la suite suspendu le permis du bar en novembre, alléguant plusieurs infractions, notamment :

Avoir permis à d'apparents mineurs de consommer de l’alcool

Avoir permis l’ivresse

Avoir promu la consommation abusive

Avoir vendu/fourni de l’alcool à une personne en état d’ébriété

Avoir négligé de vérifier l’âge d’un mineur apparent

Avoir négligé de maintenir le contrôle d’un établissement

Le bar a ensuite porté la décision de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario en appel, mais a mis fin à cette procédure en décembre, remettant son permis à l’organisme.