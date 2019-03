Un sixième vendredi crucial pour les Algériens

Demain, ce sera le vingtième samedi consécutif de manifestations des gilets jaunes. Si le mouvement a graduellement généré au fil des semaines dans la violence et la marginalité, de l’autre côté de la Méditerranée, les Algériens ont le sentiment que leur mouvement de contestation politique, puissant et pacifique, reste en pleine ascension et peut encore aller chercher plus.

Ce vendredi représente un test crucial de la viabilité du mouvement de contestation; de sa capacité à se renouveler et à arracher au pouvoir des concessions substantielles et durables. Se contentera-t-on d’une tête qui roule, avec une caste restée bien en selle, ou bien obtiendra-t-on une véritable démocratie?

Ce mouvement a été lancé le 22 février par quelques femmes qui clamaient leur refus de la farce électorale qu’on leur proposait. La farce macabre d’un président malade et impotent, invisible et inaudible, devant le portrait duquel les officiels venaient se prosterner, et pour qui on leur demandait tout de même d’aller voter.

Voter pour un absent, pour un portrait, pour un cadre! Beaucoup d’Algériens se sont sentis humiliés.

Devant ses succès, le mouvement s’enhardit

Ce mouvement a d’abord obtenu que le président Abdelaziz Bouteflika, réduit depuis 2013 à un état quasi végétatif par un AVC, renonce à son fameux « cinquième mandat ».

Devant les manifestations répétées, un vendredi après l’autre, de centaines de milliers, voire de millions de personnes qui lui disaient « non », il a fait mine (lui ou ceux qui parlent pour lui) de comprendre et il a reculé.

Mais une fois ce premier recul enregistré – avec la prolongation de quelques mois du quatrième mandat, avec la promesse d’une « réforme constitutionnelle » et d’une « nouvelle génération au pouvoir », – le mouvement ne s’est pas arrêté au milieu du chemin.

Il a flairé la manœuvre de la caste au pouvoir, et ne s’est pas contenté d’une simple tête qu’on fait tomber. Les slogans « Non au cinquième mandat! » puis « Non au quatrième mandat et demi! » ont fait place à une contestation plus globale de ce que les protestataires appellent « le système ».

Désormais, c’est « Système, dégage! » On ne veut pas seulement la tête du président.

Le général tasse le président

Lorsque, le mardi 26 mars, le numéro un de l’armée, Ahmed Gaïd Salah, longtemps protégé et grand fidèle de Bouteflika, a annoncé qu’il le lâchait et préconisait désormais un recours à l’article 102 de la Constitution – pour faire déclarer le président inapte –, un effet domino a suivi.

Les piliers habituels du régime – partis associés, syndicats officiels, patronat – se sont mis à répéter, les uns après les autres comme des perroquets, la nouvelle « bonne parole » et l’appel de Gaïd Salah.

Pourtant, dans un premier temps, cet homme avait dénoncé le mouvement. Le 26 février, il avait parlé « d’égarés » qui veulent entraîner le peuple « vers des issues incertaines et dangereuses ». Le 5 mars, il mettait en garde contre « le retour aux douloureuses années de braise », allusion directe à la sanglante guerre civile de la décennie 1990 qui avait suivi le bref « printemps en octobre » de 1988.

En guise d’avertissement, on rappelait l’exemple tragique de la Syrie, « où ça avait commencé par des fleurs ».

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika se trouve en compagnie du général Ahmed Gaïd Salah, en juillet 2012, lors d'une cérémonie de graduation de l'académie militaire. gestures during a graduation ceremony of the 40th class of the trainee army officers at a Military Academy in Cherchell Photo : Reuters / Ramzi Boudina

Mais devant la manifestation monstre du 8 mars, le ton change. Gaïd Salah ne réprime pas et déclare soudain que « l’Algérie est fière de son peuple, et l’armée aussi ». Dix jours plus tard, il loue « le sens du patriotisme et le civisme inégalé du peuple algérien », salue le caractère scrupuleusement pacifique des manifestations.

Détail révélateur : ce jour-là, il ne prend même plus la peine de citer son « patron » Bouteflika… ce qu’il faisait systématiquement jusqu’alors.

Depuis le 26 mars, avec son annonce « régicide », le général est devenu le numéro un visible et explicite du régime, si l’on en juge par la couverture qu’en fait El Moudjahid, la « Pravda » du régime algérien.

Gaïd Salah sur les traces d’Al-Sissi?

Heureusement, en Algérie – et contrairement à la Syrie de Bachar Al-Assad ou à l’Arabie saoudite du prince Ben Salmane – il existe une société civile autonome, une opposition nominale (même s’il lui est interdit d’aspirer au pouvoir) et une presse indépendante, qu’on laisse « chialer » et critiquer assez librement. El Moudjahid n’est pas seul.

Depuis l’éruption du 22 février, qui a engendré un tsunami politique, cette presse libre, tout comme les réseaux sociaux, s’en donne à cœur joie. Cette semaine, elle a traité avec une grande méfiance « les manœuvres du pouvoir pour se maintenir ».

Le site indépendant TSA (« Tout sur l’Algérie ») écrit que « ceux qui ont soutenu Bouteflika dans toutes ses décisions et ont applaudi à toutes ses déclarations sont [aujourd’hui] les premiers à le poignarder dans le dos. […] Ils se précipitent pour accélérer sa chute. C’est le système dans toute sa laideur. »

Dans un éditorial, le quotidien Liberté écrit : « Le règne de Bouteflika est agonisant, même si son clan tente de résister. » Et encore : « Le régime est pour le départ de Bouteflika, mais le peuple est pour le départ du régime. »

Quant à El Watan, il est virulent : selon son éditorialiste, on tend au peuple algérien « un énorme piège », en essayant de lui faire croire à une « ultime illusion : l’illusion de croire que ce sont des figures du passé qui vont incarner des promesses d’avenir ».

Une façon claire de remettre en question le rôle ambigu du général Ahmed Gaïd Salah. Suivra-t-il les traces des généraux égyptiens?

L’armée avec le peuple?

Eux aussi, à l’hiver et au printemps 2011, sur l’air de « l’Armée et le peuple, main dans la main », ils avaient embrassé le mouvement social… et poussé vers la sortie un dictateur nommé Hosni Moubarak.

Deux ans plus tard, dans un putsch sanglant, le général Abdel Fattah Al-Sissi instaurait une des dictatures les plus féroces que l’Égypte ait jamais connues. Une tyrannie qui pousse aujourd’hui le pays des pharaons en tête des listes noires d’Amnistie internationale et de Human Rights Watch.

On n’en est pas là en Algérie, et l’expérience tragique des années 1990 sert là-bas d’avertissement, valide pour toutes les parties : l’histoire ne se répète pas forcément… et surtout, on ne veut pas la répéter!

Mais le mythe de « l’armée avec le peuple » a la vie dure. Il est à noter que jusqu’à maintenant, les slogans revendicatifs n’ont que très peu visé l’institution militaire.

La manifestation d’aujourd’hui à Alger, sixième acte du « printemps algérien de 2019 », est un véritable baromètre pour la suite du mouvement. La mobilisation et ses nouveaux slogans diront si la manœuvre du général Gaïd Salah – qui a mis sur la touche le président honni, tout en étant un membre intime de sa caste – va ou non fissurer, ou « récupérer », la mobilisation populaire, pour n’accoucher à la fin que d’une réforme cosmétique.