Un premier hôtel certifié cinq étoiles à Sherbrooke

Un inspecteur de la CITQ a évalué plus d’un millier de critères afin d’accorder cette classification.

On a passé à travers une très longue check-list, explique le directeur des opérations pour le groupe Gouverneur, Gilles Camps. Tout a été évalué, par exemple, on doit avoir des verres à vin dans les chambres, un ouvre-bouteille, une certaine taille de la télévision, un certain nombre de produits d’accueil. On a évalué les matériaux utilisés, etc.

Avant que le projet ne naisse, on avait pensé à la construction avec cet objectif en tête , ajoute-t-il.

L’établissement espère maintenant attirer une nouvelle clientèle plus diversifiée. La direction de l’hôtel n’a pas souhaité dévoiler son taux moyen d’occupation.

Au Québec, 17 hôtels obtiennent la mention « cinq étoiles », dont le Manoir Hovey et le Ripplecove Hôtel du Lac en Estrie.

La présidente de Destination Sherbrooke, Annie Godbout, croit aussi que cette annonce pourrait avoir un impact positif sur le positionnement de la municipalité au Québec et à l'extérieur de la province.

Je pense que ça permet de pouvoir diversifier l’offre pour attirer de nouvelles clientèles et de bien servir le développement économique dans son ensemble. On veut performer davantage et plus on a des infrastructures diversifiées et accueillantes, plus on peut faire rayonner Sherbrooke , estime-t-elle.

L’OTL Gouverneur a ouvert ses portes à l’été 2017 après des années de retard et d’incertitudes entourant le projet.