Mark Poweska sera le nouveau PDG d’Hydro One

Mark Poweska est un ingénieur et hommes d’affaires qui a travaillé pendant plus de 25 ans pour BC Hydro, en Colombie-Britannique, notamment comme vice-président exécutif des opérations.

Il entrera en fonction au début mai, succédant au PDG par intérim Paul Dobson.

Dans un communiqué de presse d’Hydro One, M. Poweska affirme que l’une de ses priorités sera de gagner la confiance des investisseurs .

Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford, a salué la nomination du nouveau PDG et dit avoir confiance en ses habiletés.

Je crois fermement que les bons jours d’Hydro One sont devant nous et que la compagnie sera plus forte que jamais.

Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines