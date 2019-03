Le ministère des Forêts modifie ses plans au lac Kénogami

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a modifié ses plans en ce qui concerne les coupes forestières au sud du lac Kénogami. Après des consultations avec les citoyens et la Ville, il a été entendu de préserver certains secteurs.

Le ministère des Forêts a récemment annoncé la coupe de plus de 500 000 mètres cubes de bois au sud du cours d’eau.

Cette annonce avait d’ailleurs fait sursauter certains propriétaires.

Après des discussions avec le ministère, le conseiller municipal Jonathan Tremblay affirme avoir obtenu plusieurs garanties du ministère.

On voulait s'assurer de minimiser l'impact visuel pour le tourisme et pour les résidents qui habitent sur les rives du lac Kénogami. D'un autre côté, on voulait aussi s'assurer de la protection des bouleaux jaunes qui sont âgés de 300 ans et plus , dit-il.

Le ministère s'est aussi engagé à établir une zone tampon pour préserver l'attrait du sentier pédestre qui traverse le territoire de Laterrière au Mont Lac-Vert.

On a convenu de certains corridors visuels, donc on a vraiment modifié notre planification pour intégrer certaines coupes partielles et certaines coupes avec rétention de feuillus, surtout pour des questions de qualité du paysage , poursuit le conseiller.

Certains peuplements d’érables et de pins ainsi que de bouleaux et de trembles de forte dimension seront aussi protégés, assure la conseillère en communication du ministère, Catherine Thibeault.

Le président de l'Association de protection du lac Kénogami (APLK), Claude Collard, estime que ces mesures sont nettement insuffisantes.

S'ils se pètent les bretelles avec ça, ils ont bien beau, mais il faut regarder le plan dans son ensemble, il faut regarder ce qui s'en vient. Claude Collard, président de l'Association pour la protection du lac Kénogami

Le ministère des Forêts affirme devoir procéder à ces coupes pour contrôler une infestation de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Le président de l'Association pour la protection du lac Kénogami, Claude Collard Photo : Radio-Canada

Selon Claude Collard, les arbres atteints ne représentent que 25 % des arbres à couper.

Ils ont 94 % de la forêt à eux autres. Ils ont 94 % de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à couper. Ils n'en ont pas assez quoi? C'est quoi? , poursuit-il.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rétorque que ces coupes répondent à des impératifs écologiques, économiques et de sécurité.

La récolte et la transformation à temps de ces arbres-là qui sont affectés va empêcher la dégradation à court terme et ça nous permet aussi d'aller chercher les volumes de bois qui sont nécessaires pour honorer les garanties d'approvisionnement , maintient Catherine Thibeault.

Les coupes forestières doivent avoir lieu cet été.

L’Association pour la protection du lac Kénogami envisage divers moyens pour se faire entendre d'ici là.