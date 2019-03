Le conseiller municipal de Saint-Vital veut revoir le bail de Shaw Park

Le conseiller municipal et chef du comité de la propriété et du développement de Winnipeg, Brian Mayes, veut que la ville revoie son accord de location à un dollar par an pour le stade de baseball Shaw Park.

Le conseiller municipal de Saint-Vital veut ainsi que la ville augmente le prix de la location du stade, sans pour autant l’élever au point de faire fuir l’équipe de baseball de la ville, les Goldeyes.

« J’aimerais que nous obtenions plus d’un dollar par an, explique-t-il. J’aurais aimé qu’ils aient pu trouver un accord avec les Goldeyes ».

La Ville et Riverside Park Management, une organisation à but non lucratif fondé par l'ancien maire de Winnipeg Sam Katz qui possède l’équipe de baseball, ont signé un accord en 1997 qui arrivera à terme en 2023.

La date d’expiration précèdera de quelques mois seulement l’entrée en fonction d’un nouveau conseil à l'Hôtel de Ville après les élections municipales de 2022.

« Je me suis dit qu’il était temps d’en parler maintenant puisque que nous ne sommes pas dans l’urgence », précise Brian Mayes.

Une motion sera soumise lors de la réunion du comité de la propriété et du développement lundi. Elle demande que le service public de la ville rencontre Riverside Park Management et soumette une proposition avant le 19 septembre 2019.

« Je ne pense pas que ce soit un rapport d’offre et de demande, assure Brian Mayes. Ils ont besoin d’un stade et on a besoin d’une équipe pour notre stade ».

Selon la motion de lundi, les Goldeyes souhaiteraient faire des améliorations au stade tout en étendant leur accord.

Selon Brian Mayes, l’équipe génère 300 000 $ en revenus de taxes pour la Ville.

Avec des informations de Laura Glowacki