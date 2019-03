Allégation de fraude électorale : le Parti conservateur uni collabore avec la police

Le Parti conservateur uni (PCU) albertain a fait savoir qu'il était en contact avec la Gendarmerie Royale du Canada qui enquête sur une possible fraude électorale qui aurait eu comme but d'aider à faire élire Jason Kenney à la tête du parti en 2017.

Mercredi, une enquête CBC/Radio-Canada rapportait que le Commissaire aux élections de l'Alberta a statué qu'un ancien aspirant candidat du Parti conservateur uni, Happy Mann, a fait des contributions politiques illégales à la campagne à la direction du PCU de Jeff Callaway. Happy Mann a également dit à l'enquêteur qu'il était au courant d'un plan de fraude électorale dans le but de faire élire Jason Kenney à la tête du PCU.

« Happy Mann et Prab Gill [député indépendant] répandent de véritables mensonges depuis des mois sur la course à la direction du Parti conservateur uni (PCU) de 2017 », a écrit la directrice générale du parti, Janice Harrington, dans une déclaration. « Après avoir appris que ces mensonges avaient été rapportés à la GRC, nous avons écrit à la GRC pour les aider à infirmer ces mensonges une bonne fois pour toutes »,

« La GRC a accusé réception de notre lettre et a accepté notre aide. Le parti est en train de rassembler des informations qui démontrent l'intégrité de la course à la direction du PCU, et que Happy Mann et Prab Gill ne sont rien de plus que des individus en disgrâce et discrédités qui devraient être traités comme tels », peut-on lire dans la suite des propos de Janice Harrington.

Jason Kenney, chef du PCU, a déjà réagi mercredi, disant que sa campagne avait été faite dans les règles. « Je ne peux pas me porter garant de chacun des centaines de bénévoles [...] Mais j’ai examiné antérieurement trois ou quatre fois ce qui a été fait avec la direction de la campagne et ils m’ont fourni tous les éléments. Je suis absolument convaincu qu’ils ont tout fait pour que les règles soient respectées », a-t-il déclaré.