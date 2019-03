Douanes à Bagotville : le projet mérite une analyse, réitère le ministre Garneau

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, demeure favorable à la modernisation de l'aérogare civile de Bagotville et à l'ajout d'un service de douanes pour les vols internationaux.

De passage à Saguenay jeudi, il a rencontré les dirigeants de la Ville et de Promotion Saguenay pour discuter de ces dossiers.

Marc Garneau précise que les projets caressés par Saguenay pour l’aérogare ne relèvent pas de son ministère, mais reconnaît qu’ils méritent « une analyse attentive » par son gouvernement à des fins de financement.

Combien d’avions et combien de personnes viendront? C’est un peu l’œuf et la poule. Bien sûr, on veut attirer des gens ici, mais en même temps, si l’Agence des services frontaliers investit pour avoir une présence [au Saguenay], il faut qu’elle ait une idée de combien de personnes vont se servir de leurs services. Marc Garneau, ministre des Transports

Accord de libre-échange

Par ailleurs, le ministre Garneau indique qu’il est possible que son gouvernement ne ratifie pas le nouvel accord commercial avec les États-Unis et avec le Mexique avant les élections de l'automne en raison des tarifs imposés par les Américains sur l'aluminium canadien.

On veut ratifier l’accord de libre-échange, mais c’est problématique parce que vous avez en place des tarifs qu’on considère comme illégaux et qui sont absurdes. Alors, on continue de passer ce message-là , dit Marc Garneau, qui s'est lui-même rendu aux États-Unis récemment.

D'après les informations de Gilles Munger