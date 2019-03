Les Villes de l'Abitibi-Témiscamingue se préaprent à la crue des eaux

C'est le cas à Rouyn-Noranda, qui le fait longtemps à l'avance avec l'implication du service de sécurité incendie et des travaux publics.

La Ville dispose d'une sonde à Cléricy qui vérifie les niveaux d'eau.

La sécurité incendie doit aussi faire l'inventaire de ses équipements et des sacs de sable dont elle dispose.

Pour le directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile, il est encore trop tôt pour s'avancer sur d'éventuels risques.

Stephen Valade, directeur du service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Stephen Valade préfère miser sur l'information au début. Dans les prochaines semaines, on va commencer à envoyer des messages à la population, sur quoi faire avant l'inondation, pendant et après en fonction des endroits. Sur le site web de la Ville, on a des mesures d'urgence et des tableaux de suivi des inondations et de la fonte aussi.

On a aussi une carte de bassin versant qui dit comment ça fonctionne l'écoulement de l'eau à Rouyn-Noranda, secteur de la rivière Kinojévis. Les tableaux de surveillance de l'écoulement d'eau de crues, la sonde qu'on a à Clericy, un guide préparation aux urgences pour 72 heures et un guide de préparation aux urgences pour des personnes qui ont des incapacités.

Amos sur le qui-vive

Amos est aussi sur le qui-vive. La Ville surveille surtout les rues Principale et Beaudry.

Présentement, le réseau est sous surveillance, on se fie sur le niveau de la rivière, il y a encore un bon couvert de glace dans ce secteur au niveau de la rivière. Ce n'est quand même pas problématique à cette heure. Aussitôt que l'eau commence à embarquer sur la glace, dépendamment de l'ampleur du dégel, mais avec la quantité de neige, on s'attend à être peut-être obligé de fermer la rue Principale puis la même chose pour la rue Beaudry , indique Mario Grenier, directeur du Service des travaux publics.

La sécurité publique aux aguets

La direction de la sécurité publique en Abitibi-Témiscamingue est également aux aguets.

Depuis plusieurs jours, il est en contact avec les municipalités pour leur rappeler les informations utiles qui vont les aider à se préparer à toute éventualité.

Les premières démarches qu'on fait auprès des municipalités c'est de leur envoyer un rappel des informations utiles en cas d'inondations, en même temps on leur rappelle les fournisseurs de sacs de sable, des informations sur les épaisseurs de neige en forêt et sur les conditions hydrologiques qu'on a à partir d'une table d'expertise qui a commencé à se réunir mi-février, mais qui depuis aujourd'hui (jeudi 28 mars) va se réunir toutes les semaines pour nous fournir de l'information sur la progression de la crue , affirme le directeur, Gaétan Lessard.

La table d'expertise est composée de spécialistes d'Environnement Canada, des représentants du Centre d'expertise hydrique, d'Hydro-Québec et d'entreprises spécialisées.