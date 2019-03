Baisse des quotas de crevette : les pêcheurs en attente d'une réponse de Pêches et Océans

Un comité a été formé pour demander de revoir l’approche de précaution, qui en est venue à une baisse de quotas.

Le président de l’Association des capitaines-pêcheurs de la Gaspésie, Vincent Dupuis, rapporte que les membres du comité ont demandé que ce soit les quotas de 2018 qui s’appliquent cette année pour que les pêcheurs puissent s'adapter.

On a donné nos arguments et les gens de Pêches et Océans étaient ouverts à nous écouter. On a eu de bonnes discussions.

Vincent Dupuis, président de l’Association des capitaines-pêcheurs de la Gaspésie