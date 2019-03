La Colombie-Britannique a versé 428 000 $ à un groupe anti-vaccination

Le groupe HANS se plaint notamment de « censure » de contenu anti-vaccin dans les médias sociaux. Il a également organisé la projection d’un documentaire qui s’oppose à la vaccination.

Des documents de l’Agence du revenu du Canada indiquent qu'environ un tiers des revenus de l’organisme, l’an dernier, provenaient du gouvernement de la Colombie-Britannique, soit une subvention de 40 000 $.

Ce financement mérite d’être examiné de près, selon le docteur Eric Cadesky, médecin de famille et président de Doctors of B.C.

« Je pense qu'il est important de revoir la façon dont nous évaluons où va l'argent », a-t-il déclaré en entrevue.

Il semble que la province soit d'accord, puisque la ministre du Logement, Selina Robinson, qui gère aussi le programme de subventions, dit avoir demandé une révision des fonds versés à l’organisme HANS.

Le gouvernement provincial dit que les bourses pour la communauté de la Société des loteries ne doivent pas être employées à des fins de lobbyisme ou à toute autre activité qui contreviennent aux lois et politiques publiques de la province.

Un discours « pseudo-scientifique »

Le groupe HANS affirme ne pas être contre les vaccins, mais estime que la « sécurité des vaccins » est dans sa mire.

Le médecin Eric Cadesky estime que cela reivent du pareil au même. Il avance également que la majorité du contenu publié par HANS entourant la vaccination est tout simplement faux.

Il dit que les organismes comme HANS sont « très habiles à employer un discours pseudo-scientifique, et très habiles à créer des sites web qui ont des allures très professionnelles. Il devient alors difficile pour le grand public de faire la différence entre une source crédible d’information et une source de désinformation », selon lui.

Les vaccins ne sont qu'un des sujets de préoccupation de HANS, qui plaide également pour un recours plus large à l'homéopathie, à des campagnes pour l'étiquetage des aliments génétiquement modifiés et pour des actions plus vigoureuses contre le changement climatique.

Des liens entre HANS et des militants anti-vaccinations

Le président du conseil d'administration de HANS, Ted Kuntz, n'a pas répondu à nos demandes d’entrevue. Il est l'auteur d'un livre sur la vaccination.

Il est également vice-président de Vaccine Choice Canada, un organisme à but non lucratif qui prétend que les vaccins sont intrinsèquement risqués et qui a récemment acheté 50 panneaux publicitaires numériques à Toronto qui laissent entendre que les vaccins sont dangereux pour les enfants.

Le site web et les médias sociaux de HANS montrent aussi des liens entre l'organisme, des activistes et des théories anti-vaccin.

En 2017, le groupe a accueilli la première à Vancouver du film Vaxxed, un documentaire qui tente de prouver la théorie démentie depuis longtemps, selon laquelle le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole cause l'autisme. Amazon a récemment retiré le film de son service de diffusion en continu.

Dans un récent message sur Facebook, le groupe exprime son indignation face à cette nouvelle. HANS s’indigne également contre le fait que certains comptes de santé alternatifs ont été bannis de Pinterest pour avoir publié du matériel anti-vaccin.