Prêcher par l’exemple : pourquoi embaucher un employé avec un trouble du langage?

En 2017, 10 personnes de la Mauricie ayant un trouble du langage ont participé à un projet pilote d’intégration à l’emploi, proposé par l’Association québécoise de la dysphasie, section Mauricie Centre-du-Québec.

Deux ans plus tard, le projet pilote n'existe plus, mais 7 des 10 participants sont toujours sur le marché du travail, indique la directrice Suzanne Maltais.

Geneviève Baillargeon a fait partie des participants. Elle travaille à la préparation des pâtisseries pour l’entreprise Fouquet Morel. Un premier emploi qu’elle est fière d’avoir décroché.

Elle se souvient des difficultés rencontrées à ses débuts. Me rappeler où étaient les choses, être plus sociable avec eux [les collègues] j'étais vraiment renfermée.

Aujourd'hui, elle est reconnaissante d'avoir eu une chance.

Sa patronne est sensible à cette réalité; Marylène Lemire a une fille de 8 ans qui a elle aussi un trouble du langage.

Marylène Lemire était donc bien outillée pour aider Geneviève à s’intégrer et à bien comprendre ses tâches.

Par exemple, elle utilise la reformulation pour s’assurer que la communication est claire.

En lui demandant : qu'est-ce que tu as compris dans ce que je t'ai demandé? On s'assure qu'avec son retour elle a effectivement compris la bonne chose et on est en mesure de corriger le tir si jamais ce n’est pas le cas.

Marylène Lemire, propriétaire, Fouquet Morel