Michel Rivard se raconte et se renouvelle au théâtre

Il semble avoir bien fait, puisque L’origine de mes espèces, un théâtre musical, est présenté à guichets fermés en avril au Théâtre La Licorne. Le spectacle doit ensuite partir en tournée au Québec dès le mois de mai. Il sera présenté au Théâtre Jean-Duceppe en décembre 2019.

Le spectacle raconte les origines de l’artiste, son enfance et son parcours avant la musique. L'auteur-compositeur-interprète y fait aussi état de sa découverte sur le tard de ce qui n’allait pas dans sa relation avec ses parents.

Est-ce la somme d’une longue et riche carrière? « J’essaye de ne pas y penser comme ça avec ma bonne vieille habitude de toujours tirer vers le bas, soutient-il. Restons petit, restons humble et on verra. »

Cependant, Michel Rivard explique que c’est effectivement le premier spectacle où l’auteur, le comédien, le chanteur et le musicien sont à égalité sur scène.

D’ailleurs, il aurait aimé jouer plus souvent au théâtre ces dernières années. « Les fois où je l’ai fait, j’ai adoré ça », dit Michel Rivard en entrevue avec Catherine Richer du 15-18.

Habitué à mettre en place ses tournées avec des chansons, puis penser à ce qu’il va dire pour faire les liens entre celles-ci en fin de préparation, Michel Rivard a décidé de faire le contraire. Il avoue qu’il était fatigué de toujours faire la même chose.

Quand je lisais les critiques de mes spectacles, on disait “C’est du Michel Rivard”. Il n’y avait pas de surprise. C’est correct, mais j’ai trouvé ça lourd. [Pour ce spectacle], je me suis dit que j’allais raconter quelque chose et qu’il y aurait des chansons pour venir aider, illustrer, souligner l’histoire. Michel Rivard

L'artiste a donc combiné son amour de la poésie, son humour et des mélodies pour créer ce spectacle.

À lire aussi : L'origine de mes espèces : Michel Rivard dépoussière et met en scène son histoire familiale

Avec les informations de Catherine Richer