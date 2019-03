Profilage racial : plus de contrôles pour remplir des quotas, ordonne le ministre de la Justice en N.-É.

Mark Furey réagissait au rapport de 180 pages dévoilé la veille par le criminaliste Scot Wortley, qui révélait que les Noirs sont six fois plus souvent ciblés que les Blancs par des contrôles policiers de routine sur le territoire de la Municipalité régionale d’Halifax.

Pas une interdiction

L’annonce ne signifie pas un moratoire ni une interdiction, a précisé l’attachée de presse du ministre, mais plutôt d’une directive pour clarifier le recours approprié aux contrôles de routine.

Un contrôle policier de routine consiste à aborder un citoyen dans la rue ou dans un véhicule pour vérifier son identité ou le questionner, même lorsque le policier instigateur de cette interaction n’enquête sur aucun délit en particulier. Cette mesure est souvent décriée comme un exemple de profilage racial et de harcèlement à l’endroit des citoyens.

Le rapport de Scot Wortley a examiné les contrôles de routine effectués dans les 12 dernières années par le service policier d’Halifax et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans la Municipalité régionale d’Halifax.

Le nombre de contrôles du genre, parmi les plus élevés au Canada, cible les citoyens noirs de manière disproportionnée, contribue à la criminalisation des jeunes Afro-Néo-Écossais, et mine la confiance du public envers la police et le système judiciaire, juge le professeur Wortley.

Agrandir l’image De gauche à droite, le taux de contrôle annuel (2006 à 2016) des personnes sud-asiatiques, asiatiques, autochtones, blanches, arabes/ouest-asiatiques, et noires. Photo : CBC / Jack Julian

La police d’Halifax argue que les contrôles sont utiles à la prévention du crime, mais le rapport Wortley n’arrive pas à cette conclusion, son auteur écrivant que les désavantages de cette pratique pèsent plus lourd.

Les conclusions de ce rapport sont alarmantes et inacceptables , écrit jeudi le ministre Mark Furey dans un communiqué.

Mark Furey, ministre de la Justice en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

M. Furey annonce aussi des formations obligatoires pour les quelque 1900 policiers de la Nouvelle-Écosse.

Il demande aux forces de l’ordre, aux intervenants de la communauté afro-néo-écossaise et à la Commission des droits de personne de commencer à travailler immédiatement à un plan pour remédier à la situation.

Avec des informations de Fannie Bussières McNicoll et Olivier Lefebvre