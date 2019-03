Fiat Chrysler élimine 1500 emplois à son usine d'assemblage de Windsor

La directrice des communications de Fiat Chrysler, LouAnn Gosselin, confirme que la compagnie a pris la décision de ne garder que deux quarts de travail pour mieux aligner la production avec la demande mondiale .

Les employés ont été avisés jeudi après-midi.

Le syndicat Unifor a tenu un point de presse en fin d’après-midi, réagissant à la nouvelle avec stupeur et émotion.

Ceci est une décision commerciale. Nous ferons tout ce qui est possible pour maintenir les trois quarts de travail à Windsor.

Le président de la section locale 444, Dave Cassidy, dit avoir informé la compagnie de son désir d'organiser une rencontre sur-le-champ avec le PDG de Fiat Chryslet, Michael Manley.

M. Cassidy a tenu de durs propos à l'égard du maire de Windsor, Drew Dilkens, et lui demande d'agir rapidement dans le dossier. J'ai contacté Drew Dilkens à tant de reprises. Drew Dilkens doit porter attention à ceci. C'est dévastateur pour la ville de Windsor , a-t-il affirmé.

Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a fortement réagi par voie de communiqué en promettant tout son soutien aux employés de l'usine et leurs familles.

Notre gouvernement se battra bec et ongles pour protéger les emplois de l'industrie automobile à Windsor.

La nouvelle a eu l'effet d'une bombe pour les employés de l'usine. Tania Kelly ne croit pas perdre son emploi en raison de son ancienneté, mais est sous le choc.

Je me sens triste et fâchée. Je suis inquiète pour l’avenir. Tout le monde est inquiet.

Cette annonce s’ajoute aux 2500 pertes d’emplois annoncées l’automne dernier à Oshawa en raison de la fermeture de l’usine d’assemblage de GM à la fin de l'année.

Mais selon le chroniqueur automobile Benoît Charest, le contexte est différent à Windsor.

À Windsor on fait des véhicules plus modernes. On pourrait peut-être diversifier pour sauver ou garder les acquis qu'on a.

Benoit Charette, chroniqueur automobile