Les municipalités du Nord-Est ontarien enterrent la hache de guerre

Il s’agissait de la première rencontre de ce groupe depuis les élections municipales d’octobre, où sont survenus des changements de leadership dans certaines communautés.

La mairesse de Val Rita-Harty, Johanne Baril, a livré un message d’unité et de vision régionale après avoir été élue présidente de l’association.

Elle rappelle qu’au cours des dernières années, les communautés étaient divisées à propos de formules de répartitions des contributions au conseil régional des services sociaux.

C’était un dossier qui était très, très difficile. On avait tous des opinions différentes et malheureusement, à titre de leaders, on a tous joué le jeu d’essayer de regarder chacun pour soi. Je pense qu’on ne fera plus cette erreur-là. Johanne Baril, mairesse de Val Rita-Harty et présidente de l’Association des municipalités du Nord-Est de l’Ontario

En vertu d’une nouvelle formule proposée, la ville de Timmins et des petites municipalités auraient épargné dans leurs contributions au conseil régional des services sociaux. Toutefois, les villes de Kapuskasing, Hearst et Cochrane auraient payé des montants beaucoup plus importants.

Le gouvernement provincial a imposé un moratoire d’un an sur tout changement à la formule de financement au conseil régional des services sociaux.

La ville de Hearst a d’ailleurs réintégré l’Association cette année, après l’avoir quitté l’an dernier, en invoquant un manque d’appui des autres communautés.

Développement économique et infrastructures

Un des sujets à l’ordre du jour de la rencontre était l’agriculture de la grande zone d’argile.

Le Réseau communautaire du Nord-Est a présenté le potentiel de ce secteur d'activité pour le développement économique de la région.

L’association a aussi appuyé une résolution des maires de la région de Temiskaming Shores pour l’élargissement de la route 11 au nord de North Bay dans le but d’accroître la sécurité.

La prochaine rencontre de l’Association est prévue dans quelques mois à Black River-Matheson.