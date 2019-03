Le projet de loi 21 interdirait à plusieurs employés de l'État de porter des signes religieux. Il prévoit une clause « grand-père » qui soustrait à la loi ceux qui sont déjà employés de la province.

C’est un projet islamophobe […] Ce n’est pas un projet de laïcité, ça n’a rien à voir avec la laïcité […] c’est un projet de la haine , tranche catégoriquement le porte-parole du groupe Présence musulmane, Abdourahman Kahin.

Ça n’apporte rien pour la société québécoise, ça ne fait qu’aggraver les stigmas envers la communauté musulmane et arabe.

Selon lui, le projet de loi déposé par le gouvernement de François Legault est une manière détournée de faire avancer ses intérêts politiques au détriment d’une minorité.

Le professeur en sciences sociales à l’Université du Québec en Outaouais Pierre Beaudet avance quant à lui que le projet de loi vise les femmes musulmanes plus que n’importe quel autre groupe religieux, même si la Coalition avenir Québec a aussi décidé de retirer le crucifix du Salon bleu dans la foulée de son projet de loi.

C’est quoi le problème [avec le hijab]? Je ne vois pas que c’est un problème, ni pour mes étudiantes ni pour les dames qui travaillent dans les CPE ou même en éducation. Ça n’envoie pas un message sectaire, ça ne menace pas qui que ce soit , renchérit M. Beaudet.

Le ministre responsable du dossier de la laïcité, Simon Jolin Barrette, a pour sa part faire valoir que la législation proposée constitue une avancée historique qui répond à la volonté des Québécois .

Le député libéral fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, croit plutôt qu’il s’agit d’un recul important. En tant que Québécois faisant partie d’une minorité, jamais je n’aurais pensé qu’un gouvernement du Québec aurait pu introduire un projet de loi qui enlèverait des droits acquis aux Québécois , lance-t-il.

Quand on fait partie d’une minorité, on prend nos droits et nos libertés au sérieux.

Greg Fergus, député libéral fédéral de Hull-Aylmer